Chaco subasta 36 vehículos oficiales: cómo participar

El Gobierno del Chaco realizará una subasta pública de 36 vehículos oficiales el viernes 14 de noviembre a las 9:00 en el Centro de Educación Física N°1 «Miguel Ángel Campos», en avenida Lavalle 700, Resistencia. La venta busca optimizar bienes estatales y ofrecer oportunidades a la comunidad.

La jornada comenzará con las inscripciones para participantes desde las 8:00 del mismo día en el lugar de la subasta. La secretaria general, Carolina Meiriño, señaló que se trata de una «gran oportunidad abierta a toda la ciudadanía, donde se podrán adquirir vehículos en buenas condiciones, a través de un procedimiento transparente y accesible».

Los vehículos estarán disponibles para exhibición previa en el galpón «La Mística», ubicado en Av. Martina y calle S/N, Resistencia. Los horarios de exhibición son:

Lunes 11 y martes 12 de noviembre: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. Miércoles 13 de noviembre: 9:00 a 17:00.

La subasta forma parte del plan provincial de reorganización del parque automotor, que busca eficiencia administrativa y transparencia en la gestión de bienes públicos. Desde el Gobierno del Chaco invitan a la comunidad a participar del procedimiento.

Fuentes: Gobierno del Chaco; declaración de la secretaria general Carolina Meiriño, publicada por Diario Chaco.