Chaco presenta su primera División de Patrulla Fluvial para combatir delitos en ríos

El gobernador Leandro Zdero presentó oficialmente la primera División de Patrulla Fluvial de la provincia, un hecho inédito en la historia chaqueña. La flota inicial contará con seis lanchas recuperadas para controlar los principales cursos de agua provinciales.

Objetivos estratégicos

La nueva división se enfocará en:

Combate al narcotráfico y contrabando

Prevención de trata de personas

Protección de la fauna autóctona

Control de vías fluviales

Áreas de operación

Las patrullas cubrirán:

Río Paraná y Río Paraguay (zonas sensibles)

Río Bermejo (límite con Formosa)

Interior provincial

Inversión en seguridad

El ministro de Seguridad Hugo Matkovich destacó que se trata de «un hecho trascendente e inédito» que forma parte de un plan estratégico integral. Las seis embarcaciones fueron recuperadas de estado de desuso y reacondicionadas para sus nuevas funciones.

Cambio de paradigma

Zdero enfatizó que esta iniciativa marca una ruptura con administraciones anteriores: «Acá había una decisión política de mirar hacia el costado», afirmó, subrayando el compromiso actual con el combate frontal contra la delincuencia organizada en vías navegables.