Chaco: La Libertad Avanza oficializó su lista de candidatos rumbo al 26 de octubre

17 de octubre de 2025                                                                                                      Lectores: 28

La Libertad Avanza presentó oficialmente a los candidatos que competirán por bancas en el Congreso Nacional en las elecciones del próximo 26 de octubre. La lista será encabezada por el joven Juan Cruz Godoy, mientras que la actual vicegobernadora, Silvana Schneider, buscará una banca en el Senado.

Candidatos a Senadores

1. Juan Cruz Godoy
2. Silvana Schneider
3. Sebastián Lazzarini
4. Lorena Mercado

Candidatos a Diputados Nacionales

1. Mercedes del Rosario Goitía
2. Guillermo Agüero
3. Glenda Seifert
4. Marcos Pastori

Suplentes

Marcela Pibernus
David Serfaty
Patricia Valussi

