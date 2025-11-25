Chaco | Gobierno fijó fechas de pago de haberes de empleados públicos

El Gobierno de Chaco anunció el cronograma de pagos de los haberes de noviembre. Los pasivos cobrarán el 2 de diciembre y los empleados activos el 3, a través del Nuevo Banco del Chaco.

Para los Pasivos, la acreditación será el martes 2 de diciembre. El dinero estará disponible en cajeros automáticos desde las 21 horas, y por ventanilla al día siguiente.

Los trabajadores activos de la administración pública recibirán sus haberes el miércoles 3 de diciembre. El retiro por cajero automático también será posible a partir de las 21 horas de ese día.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el cronograma busca garantizar un proceso ordenado, ágil y seguro para todos los trabajadores y jubilados de la provincia.