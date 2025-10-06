Chaco For Ever clasificó al Reducido y a la Copa Argentina con empate

6 de octubre de 2025 Lectores: 11

Chaco For Ever empató 1-1 con Deportivo Morón y clasificó al Reducido por el ascenso. El punto conseguido en el estadio Juan Alberto García le alcanzó al equipo chaqueño para asegurar el octavo y último puesto de la zona B de la Primera Nacional.

El «Negro» llegaba en el sexto lugar y necesitaba un punto. Morón se adelantó con un gol de Yair González, pero Imanol Enríquez empató para el equipo de Ricardo Pancaldo. El empate 1 a 1 le bastó para alcanzar su objetivo.

Aunque Temperley y Agropecuario ganaron sus partidos y lo superaron en la tabla, el octavo puesto fue suficiente. Ahora, For Ever deberá enfrentar a Atlanta, segundo de la Zona A, con la obligación de ganar para seguir en la competencia debido a la «ventaja deportiva».

Además, el equipo chaqueño logró la clasificación a la Copa Argentina. For Ever se aseguró una plaza al ser el mejor octavo del torneo con 53 puntos, superando a Patronato, que sumó 48 en su zona.