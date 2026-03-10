Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado «Malvavisco» porque es «malvado y bizco»

Lo capturó la Policía de Puerto Tirol. El joven tiene 24 años y sobre él pesaba un pedido de captura. Fue interceptado en la vía pública y ya se encuentra a disposición de la Justicia.



La Policía de Puerto Tirol, en la provincia del Chaco, arrestó este lunes a un joven de 24 años con pedido de captura. Su detención cobró notoriedad pública por el particular origen de su alias en el ámbito delictivo.

Los vecinos de la zona y las propias autoridades lo conocen como “Malvavisco”. Lejos de cualquier vínculo con la golosina, el apodo surge como un juego de palabras literal para describirlo: le dicen así porque “es malvado y bizco”.

Bajo esa identidad, el delincuente se consolidó como el verdadero “azote” del Barrio Timbó. El operativo para su arresto ocurrió cerca del mediodía, momento en el cual el personal policial logró interceptarlo en la vía pública.

Para confirmar su identidad, los agentes utilizaron el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI). El control informático arrojó una solicitud de captura previa por un robo bajo la órbita de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia.

Tras el procedimiento, la Fiscalía N° 10 ordenó su alojamiento inmediato en la unidad policial. El detenido ya se encuentra a completa disposición de la Justicia para el avance de su causa.