Chaco: detuvieron a un hombre que se emborrachó en su casa y tomó de rehén a su hijo de apenas tres años

La Policía de Chaco detuvo este viernes a un hombre de 40 años en estado de ebriedad, quien había tomado de rehén a su hijo de apenas tres años y amenazado a su pareja en una vivienda de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, en una casa ubicada sobre la calle León Zorrillia, en las afueras de la capital chaqueña. Varios agentes policiales acudieron al lugar tras la denuncia realizada por la cuñada del agresor, quien se presentó en la comisaría para alertar sobre la situación.

Según informaron fuentes policiales, Rubén G.R.D. se encontraba dentro de la vivienda con su pareja y el niño, impidiendo la entrada del resto de los familiares. La denunciante también señaló que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol.

Intervino la Fiscalía de Género N° 9 y la Comisaría 8a. Metropolitana de Resistencia, cuyo personal llevó a cabo un operativo que permitió ingresar a la casa y rescatar al menor.

El hombre fue detenido y el niño entregado a su madre. Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia ante las autoridades.

La víctima relató que sufría violencia verbal de manera constante y que no era la primera vez que el agresor los mantenía encerrados sin permitirles salir de la vivienda.

Por estos motivos, el hombre quedó detenido e imputado por “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”, según informó el portal Mas Contenidos Net.