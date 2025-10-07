Chaco-Corrientes | Piden emergencia vial para el puente General Belgrano

7 de octubre de 2025 Lectores: 31

La diputada Sofía Brambilla presentó un proyecto para declarar la emergencia vial en el puente General Belgrano. La iniciativa busca forzar reparaciones integrales y controles de carga en el viaducto de más de 50 años que une Chaco y Corrientes.

El puente General Belgrano, con más de 50 años de antigüedad, soporta una presión constante. Por su estructura circulan entre 24.000 y 27.000 vehículos diarios, muchos de ellos de carga pesada, lo que acelera su desgaste.

La iniciativa de la diputada nacional Sofía Brambilla busca declarar la emergencia vial por un año. El proyecto obliga al Gobierno nacional a realizar un diagnóstico estructural con resultados públicos, una reparación integral y a implementar un sistema de control de cargas para los camiones.

El proyecto surge tras una serie de episodios críticos, como un accidente en cadena el pasado 19 de septiembre, la rotura de juntas de dilatación y la saturación constante del tránsito. La legisladora advierte sobre una «estructura envejecida y con necesidad de mantenimiento».

La diputada destacó que, mientras se impulsa la construcción de un segundo puente, es urgente enfocarse en el mantenimiento del actual. Cabe recordar que Vialidad Nacional ya realiza obras de recambio de juntas, con finalización prevista en dos semanas.

Como dato adicional, se destaca que no se obtuvo respuesta desde Vialidad Nacional Chaco sobre planes de mantenimiento, lo que subraya la necesidad de un marco de acción claro y de alcance nacional.