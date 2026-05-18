Cerúndolo se despidió y Etcheverry mostró su clase en un lunes con mucho trajín para los tenistas argentinos

Los tenistas argentinos afrontan la recta final antes de Roland Garros con resultados variados en el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Ginebra, las últimas escalas del circuito profesional antes del segundo Grand Slam de la temporada, que ya contó con participación albiceleste en la fase de clasificación.

En el torneo alemán, la jornada dejó dos buenas noticias y una mala para la delegación argentina. Camilo Ugo Carabelli logró recuperarse tras un inicio flojo y venció al polaco Kamil Majchrzak por 1-6, 6-2 y 6-3. En octavos de final lo espera el estadounidense Frances Tiafoe, octavo preclasificado, que eliminó al local Diego Dedura por 6-4 y 6-4.

Por su parte, Tomás Martín Etcheverry, número uno del tenis argentino ubicado en el puesto 25 del ranking mundial, mostró un gran nivel para imponerse al francés Térence Atmane por 6-2 y 7-6 (7-4). Ahora, buscará un lugar en los cuartos de final ante el estadounidense Tommy Paul, quien superó a su compatriota Ethan Quinn por 6-1 y 6-3.

En cambio, Francisco Cerúndolo tuvo una caída ante el australiano Alex De Miñaur por 3-6, 6-4 y 6-3. El porteño, que ha tenido un desempeño irregular en 2026, comenzó bien el partido frente al número 9 del mundo, pero no pudo sostenerlo.

En Ginebra, la jornada inició con dos derrotas para los argentinos. Sebastián Báez cayó ante el estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 6-3, mientras que Thiago Tirante, tras una destacada actuación en el Masters 1000 de Roma, fue superado por el francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 6-1.

La única alegría local en el día llegó gracias a Francisco Comesaña, quien derrotó al francés Valentín Rocher por 2-6, 6-3 y 6-4 en un partido interrumpido por la lluvia y que le permitió romper una mala racha. El «Tiburón» había vencido el domingo al alemán Max Hans Rehberg por 6-3 y 6-2. En esa misma jornada, Mariano Navone también avanzó tras remontar y superar a su compatriota Marco Trungelliti por 5-7, 7-5 y 6-1.

En la clasificación para Roland Garros, Facundo Díaz Acosta pasó a la segunda ronda al derrotar al australiano Christopher O’Connell por 7-6, 4-6 y 6-4. Su próximo rival será el suizo Remy Bertola.

En cambio, Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri fueron eliminados rápidamente tras caer ante el italiano Stefano Travaglia y el estadounidense Thomas Faurel, respectivamente, quedando fuera de la lucha por acceder al cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

Federico Gómez, Lautaro Midón, Alex Barrena y Federico Coria aguardaban por su turno este lunes para intentar acercarse al cuadro principal.

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