Cerraron la causa por la agresión a Luis Ventura en partido de Primera C

El periodista Luis Ventura, director técnico de Victoriano Arenas, club que compite en la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), celebró el cierre de la causa judicial por la agresión que sufrió en julio de 2025 durante un partido ante Central Ballester. La denuncia, caratulada como «lesiones calificadas», finalizó con la entrega de 25 pelotas oficiales de la AFA al club que Ventura dirige desde hace 11 años.

En su cuenta de Instagram, Ventura informó: «Ayer, el Juzgado Correccional Número 4 certificó la entrega de 25 pelotas oficiales por la causa 6846 rotulada como ‘Lesiones calificadas’, ocurridas en la cancha de Ballester, por la que se hizo responsable y pidió disculpas el señor Mauricio Manuel Bogado, finiquitando la denuncia presentada por el doctor Martín Francolino en representación de Luis Antonio Ventura, dando por finalizado el proceso judicial en el fuero Penal».

El periodista agregó que las pelotas fueron entregadas al tesorero de Victoriano Arenas y que él las donará íntegramente al club. «¡Se hizo justicia!», concluyó.

La agresión ocurrió el domingo 27 de julio de 2025, durante el partido correspondiente a la fecha 19 de la Primera C, disputado en el estadio Predio Cacique de José León Suárez. Tras finalizar el encuentro con un empate 2-2, se desató una pelea entre los futbolistas que derivó en la invasión de hinchas locales al campo de juego, ante una escasa presencia policial.

En medio de los conflictos y golpes entre jugadores, diversos simpatizantes del club Central Ballester ingresaron y agredieron a la delegación visitante. Luis Ventura fue uno de los afectados: mientras salía del campo, un hombre le propinó un golpe en el rostro, dejándolo tendido y necesitando asistencia de personal de Victoriano Arenas. Aunque no requirió internación, el conductor y presidente de APTRA sufrió golpes y quedó visiblemente nervioso, según informaron desde el programa Infama, del canal América.