Central Puerto desembarca en Vaca Muerta y entra al negocio del petróleo tras comprar Patagonia Energy

Central Puerto dio un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y diversificación al anunciar su ingreso al sector de hidrocarburos mediante la adquisición del 100 % de Patagonia Energy, una empresa con activos en Vaca Muerta.

La operación, comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), implica la compra de Patagonia Energy & Resources Ltd (PERL) y su subsidiaria local Patagonia Energy S.A. (PESA), propietarias de las concesiones de explotación en las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicadas en la cuenca neuquina.

Esta representa la primera incursión de la compañía en el negocio de petróleo y gas, lo que marca un cambio significativo en su estrategia. Hasta ahora, Central Puerto se había consolidado como un líder en generación eléctrica con presencia en energía térmica, hidroeléctrica y renovable.

Con esta adquisición, el grupo amplía su alcance hacia la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, una de las formaciones no convencionales más importantes a nivel global. El bloque adquirido abarca una superficie aproximada de 110 kilómetros cuadrados y cuenta con un potencial productivo comprobado.

Desde la empresa señalaron que esta operación forma parte de una visión a largo plazo orientada a consolidar a Central Puerto como una plataforma energética integral. “La diversificación es clave para potenciar el crecimiento del grupo y contribuir al desarrollo energético de Argentina”, destacaron fuentes corporativas.

Además, el ingreso a Vaca Muerta permite una mayor integración vertical del negocio al incorporar activos de producción de petróleo y gas que complementan su actividad principal en generación eléctrica.

En los últimos años, Central Puerto ha explorado oportunidades en sectores vinculados a la energía, en línea con una estrategia de expansión hacia áreas con alto potencial de crecimiento. La compra de Patagonia Energy se inserta en este proceso y posiciona a la empresa como un nuevo jugador en uno de los principales polos energéticos del país.

La operación se produce en un contexto en el que Vaca Muerta sigue atrayendo inversiones de compañías locales e internacionales, consolidándose como un eje clave para el desarrollo energético argentino.