El chatbot fue lanzado el 20 de enero. Su desarollo a bajo costo y el repentino éxito de esa tecnología trajo dudas en la comunidad científica.

Censura, código abierto y dudas sobre privacidad: qué hay detrás del fenómeno DeepSeek, la IA china.

La irrupción de DeepSeek, el chatbot con inteligencia artificial (IA) desarrollado en China, desató un verdadero terremoto en el sector tecnológico global. Desde su lanzamiento al público general el 20 de enero de 2025, la plataforma logró posicionarse como la aplicación gratuita más descargada tanto en China como en Estados Unidos, y superó a gigantes como ChatGPT.

Este fenómeno no solo representa un avance tecnológico significativo: su alta adopción, los costos de su desarrollo, las dudas sobre el manejo de los datos que recopila y la falta de respuesta en temas incómodos para el gobierno chino también plantean serios interrogantes sobre la censura, la privacidad y la competencia global en el sector de la inteligencia artificial.

Detrás del repentino éxito de bot surge la pregunta: ¿qué hay detrás de este fenómeno tecnológico que busca competir con gigantes como OpenAI y Google?

La apuesta por el código abierto

DeepSeek, es un asistente de inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones fluidas, responder preguntas complejas y realizar tareas como traducción, resumen de textos y análisis de datos.

La plataforma se presenta como una herramienta gratuita y de código abierto. Esto implica que las entrañas del chatbot están liberadas, lo que permite, en parte, que especialistas, developers y público en general puedan acceder al código para analizarlo, adaptarlo a diversos fines y eventualmente mejorarlo. Los modelos de OpenAI y Google -Gemini-, en cambio, no admiten esos permisos.

Esta estrategia, según Lalo Zanoni, periodista y experto en inteligencia artificial, es uno de los tres pilares fundamentales que explican el impacto de DeepSeek en el mercado. “Al ser de código abierto, permite que la comunidad pueda probar y mejorar el modelo. Las otras dos columnas son que es gratuito, lo que le da accesibilidad, y por último, que fue desarrollado con costos notablemente bajos, comparado a los recursos multimillonarios que necesitan otros modelos y aplicaciones de IA como OpenAI, Antropic, Claude, Gemini, etc. ”, señaló el especialista .

Este modelo de negocio no solo desafía la hegemonía de empresas estadounidenses como OpenAI, sino que también busca establecer nuevos estándares en el desarrollo de IA a nivel global.

“La app china demostró que no se necesitan cientos de miles de millones de dólares para salir a competir en el mercado de IA. Es decir, le está abriendo el camino a que aparezcan otros competidores menores y que salgan a la cancha a jugar de igual a igual a Amazon, Microsoft, Apple, Meta, Google y OpenAI”, agregó Zanoni, que además de ser consultor, brinda talleres donde explica cómo funciona y se trabaja con inteligencia artificial y herramientas generativas.

Este enfoque fue fundamental para atraer a una comunidad de desarrolladores que valoran la eficiencia y el bajo costo.

¿DeepSeek razona?

La función estrella de DeepSeek es el llamado DeepThink y representa un avance significativo en el campo de la IA. “Es un modelo de razonamiento casi igual o superior al GPT-4 de OpenAI, que fundó un nuevo paradigma en inteligencia artificial. Son modelos que piensan antes de contestar”, explicó Melisa Avolio, periodista y autora del libro Qué es la inteligencia artificial y cómo impacta en nuestras vidas.

En concreto, el bot emplea cadenas de razonamiento para arribar a las respuestas finales, emulando la cognición humana. Según Avolio, esta característica se traduce en una experiencia de usuario única: “En términos de usuario final, la respuesta tarda un poco más porque el modelo está ‘pensando’ la respuesta. Esto es muy útil en cuestiones matemáticas y lógicas, donde se necesita más poder de cómputo”.

El sistema incluso muestra su proceso de razonamiento en tiempo real, permitiendo a los usuarios ver cómo “piensa” antes de dar una respuesta final, agregó. Estas característas explican la popularidad del chatbot. Pero su crecimiento no está exento de polémica.

Implicaciones geopolíticas y censura

El auge de la IA china no se puede entender sin considerar el contexto geopolítico actual. “Hasta ahora, entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial requería una infraestructura monstruosa: cientos de millones de dólares, miles de chips de NVIDIA que cuestan lo mismo que un departamento, y un consumo energético capaz de alimentar una ciudad. Eso ponía un freno natural: solo gobiernos y grandes corporaciones podían permitírselo”, explica Joan Cwaik, escritor, docente y divulgador argentino.

DeepSeek acaba de romper esa barrera. Ya no hace falta una inversión multimillonaria ni hardware de última generación para desarrollar modelos avanzados. Y cuando la barrera tecnológica desaparece, el acceso al poder se redistribuye. “La pregunta no es quién puede usarla. Es quién la va a usar primero. Porque esto no es solo una cuestión técnica. Es un tema geopolítico, estratégico, social”, agregó Cwaik.

“¿Qué pasa cuando grupos terroristas como Hamas pueden acceder a modelos avanzados sin depender de la infraestructura de un Estado? ¿Cuando el desarrollo de inteligencia artificial deja de ser un privilegio de Silicon Valley y se vuelve una herramienta accesible para cualquier actor con los medios y la intención?“, se preguntó el especialista, autor del libro Postecnológicos. No sería la primera vez que pasa algo así. “Los drones empezaron como herramientas de vigilancia y terminaron siendo armas en el campo de batalla. La criptografía nació para proteger datos y terminó siendo utilizada para ocultar operaciones ilegales. La historia nos dice que cuando una tecnología se vuelve más accesible, no siempre se usa con las mejores intenciones”, concluyó.

A medida que la inteligencia artificial deja de ser dominio exclusivo de las grandes potencias tecnológicas, su desarrollo se ve moldeado por el contexto en el que surge. En China, esto no solo significa enfrentar restricciones económicas y comerciales, sino también operar dentro de un marco político que impone límites al acceso y uso de la información.

La empresa fue fundada en un entorno donde las restricciones estadounidenses obligaron a los ingenieros chinos a desarrollar la herramienta bajo condiciones adversas. En ese escenario, Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, acumuló, a través de compras de su empresa High-Five, una reserva de aproximadamente 10.000 unidades de chips Nvidia A100 que se usaron para entrenamiento y desarrollo de la herramienta. Y fue Luo Fuli, la joven programadora detrás de DeepSeek, quien diseñó un modelo que no solo es eficiente, sino que también responde a las necesidades del mercado global.

Sin embargo, el lanzamiento del chatbot llegó acompañado de preocupaciones sobre la censura y el sesgo inherente a los modelos de IA que operan bajo estrictas regulaciones gubernamentales. China es conocida por su estricto control sobre internet y los contenidos digitales, al aplicar lo que se conoce como el “Gran Cortafuegos”. Y DeepSeek no se queda afuera de su cobertura: la app tiene filtros y restricciones en sus respuestas para alinearse con las regulaciones y políticas de control de información impuestas por el gobierno chino.

Así, evita hablar de temas delicados para Beijing. Y cuando lo hace y se le escapa una respuesta sobre cuestiones como los hechos ocurridos el 4 de julio de 1989 en de la Plaza de Tiannanmén o el estatus de Taiwán, la elimina inmediatamente.

Ironicamente, si se le consulta sobre este tema, Deepseek responde que podría estar programada para evitar ciertos temas sensibles, como protestas políticas, críticas al gobierno o referencias a eventos históricos controvertidos. “Esto plantea dudas sobre si la IA puede ser realmente imparcial y global, o si está condicionada por el contexto político en el que se desarrolla”, dice la propia herramienta sobre sí misma.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la plataforma

Que sea una herramienta de código abierto no necesariamente garantiza la transparencia en aspectos clave, como la recopilación y el uso de datos personales. La privacidad de los usuarios es uno de los temas más sensibles en el mundo de la IA. DeepSeek, como muchas otras empresas de tecnología, depende de grandes volúmenes de datos para entrenar y mejorar sus modelos. La pregunta es: ¿de dónde provienen estos datos y cómo se utilizan?

Si bien la empresa afirma cumplir con las normativas de protección de datos, las leyes chinas sobre privacidad son menos estrictas que las de la Unión Europea o Estados Unidos. Esto generó preocupación sobre si la información de los usuarios podría ser compartida con el gobierno chino o utilizada para fines no declarados. En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo, la falta de claridad en este aspecto es motivo de alarma.

En ese sentido, Italia dio el primer paso: la app de DeepSeek fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en el país. La desaparición fue producto de una investigación de la autoridad italiana de protección de datos personales (GPDP) sobre las prácticas de manejo de datos de la plataforma.

La GPDP exigió a las empresas detrás de DeepSeek que expliquen cuál es la base jurídica para el procesamiento (de datos) y si son almacenados en servidores ubicados en China. Además, pidió qué explique qué tipo de informaciones son utilizadas para entrenar el sistema de IA del chatbot y, si los datos se extrajeron de internet, precisar cómo se informó a los usuarios del servicio sobre el tratamiento de su información privada. Al no haber recibido la información pedida, la Autoridad italiana bloqueó la aplicación.

¿Es segura la aplicación de DeepSeek?

A pocos días de su lanzamiento, DeepSeek recibió una serie de intentos de hackeo que pusieron en riesgo su seguridad y estabilidad operativa. El 27 de enero de 2025, la empresa reportó ataques cibernéticos a gran escala que la obligaron a restringir temporalmente las nuevas registraciones de usuarios, en un esfuerzo por contener el daño y reforzar sus defensas.

Además, investigadores de ciberseguridad descubrieron una base de datos expuesta públicamente que contenía información sensible, incluyendo historiales de chat y claves secretas, lo que planteó serias preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos en la plataforma.

¿Tiene futuro DeepSeek?

A pesar de las dudas y preocupaciones, es evidente que DeepSeek representa un cambio significativo en el panorama de la inteligencia artificial. Su capacidad para desafiar a los gigantes tecnológicos estadounidenses con un enfoque innovador y accesible podría redefinir cómo se desarrolla y utiliza la IA globalmente.

“En inteligencia artificial es imposible hacer futurología”, adelantó Avolio. “Solo la historia dirá si estamos ante un nuevo 30 de noviembre de 2022, que fue la fecha en la que se ChatGPT fue presentada al público de forma abierta e inició la era de la IA. Con el tiempo veremos si el 20 de enero de 2025 se convierte en un nuevo 30/11 por el impacto que causó DeepSeek”, concluyó.

Sin embargo, el equilibrio entre innovación tecnológica, responsabilidad social y consideraciones éticas seguirá siendo un tema central a medida que esta nueva era digital avanza.

Mientras DeepSeek ganá terreno en el competitivo mundo de la inteligencia artificial a base de innovación, código abierto y accesibilidad, con su bajo costo abrió la puerta e invitó a otros jugadores a participar. La comunidad tecnológica estará observando atentamente cómo evoluciona y cómo aborda los desafíos relacionados con la censura y la privacidad en un mundo cada vez más interconectado.