Cayó un peligroso asesino que había escapado de la cárcel: estaba preso por matar a su madrastra tras la difusión de chismes sobre una supuesta infidelidad

Un peligroso asesino que había escapado de una cárcel de Misiones el lunes de la semana pasada cayó en las últimas horas en Paraguay. Estaba preso por matar a su madrastra de un tiro en la cabeza tras la difusión de chismes sobre supuestas infidelidades.

Jonathan Ariel Da Silva, de 34 años, era buscado con intensidad luego de escapar de la Unidad Penal VII de Puerto Rico, en medio de un corte de luz por las fuertes tormentas que afectaron la zona la semana pasada.

El asesino de Patricia Fixa Mereles fue detenido en la zona de Yatytay Bonanza, en Paraguay, en un operativo coordinado entre la Policía de Misiones y la Policía Militar paraguaya.

“La fuerza provincial, mediante tareas encubiertas e investigación de inteligencia, logró avanzar en el seguimiento del prófugo, obteniendo datos que indicaban que había cruzado hacia territorio paraguayo. Con esa información, se emitió la alerta correspondiente y se remitió su legajo identificatorio completo a las autoridades del país vecino”, explicó la policía misionera en un comunicado.

A partir de esos avances en la investigación para dar con el prófugo, se activó un esquema de cooperación con la fuerza paraguaya que permitió “precisar su ubicación y culminó con su aprehensión en Yatytay Bonanza a manos de la Policía Militar paraguaya durante este domingo”.

Da Silva estaba preso en la penitenciaria de Puerto Rico de la que se fugó por el homicidio de Patricia Mereles, una mujer de 30 año que era la pareja del padre del asesino.

El 6 de agosto de 2020, Da Silva llegó a la casa que su padre compartía con Mereles en el barrio Las Leñas, en Puerto Iguazú, portando un revólver calibre 38, y tras una breve discusión le disparó en la cabeza y la mató.

Intentó escapar en su propio auto y, aunque logró burlar a los patrulleros que lo persiguieron durante 40 kilómetros, terninó chocando y fue aprehendido.

“No se llevaban bien y una de las versiones es que la víctima difundía chismes que afectaban la vida personal del chico”, dijo uno de los investigadores en aquel momento.

En mayo de 2022 Da Silva fue condenado a prisión perpetua por femicidio, pero su defensor oficial apeló el fallo y el Superior Tribunal de Justicia de Misiones ordenó que se fije una nueva condena. Actualmente, el homicida no tiene condena firme, ya que la causa sigue en revisión judicial.