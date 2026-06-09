Cayó la última prófuga de una banda de viudas negras que operaba en Puerto Madero

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desmanteló una banda conocida como «viudas negras» tras capturar a una mujer de 30 años que se encontraba prófuga desde febrero por un robo ocurrido en agosto del año pasado. Esta organización operaba en Puerto Madero, donde seducía a hombres en bares para luego drogarlos y robarles.

Las tres integrantes de la banda residían en San Justo, aunque sus actividades delictivas se desarrollaban en la Ciudad de Buenos Aires. En agosto último, dos hombres entablaron conversación en un boliche de Puerto Madero con tres mujeres. Tras compartir algunas cervezas, uno de los hombres comenzó a sentirse mal. A pesar de ello, los cinco se desplazaron en un vehículo de aplicación hacia la vivienda de una de las víctimas, ubicada en el barrio de Villa Crespo.

En ese lugar, uno de los hombres se retiró, mientras que el otro permaneció con las mujeres. Luego de que la víctima se quedara dormida, el grupo sustrajo dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

Tras la denuncia realizada por la víctima, los detectives iniciaron una investigación apoyándose en registros de aplicaciones, imágenes de cámaras de seguridad y redes sociales, lo que les permitió establecer que la banda tenía su base en el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza.

Con esta información, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de María Alejandra Provítola, ordenó en febrero dos allanamientos: uno en una vivienda del barrio y otro en la calle Bermejo 3400, ubicados a pocas cuadras de distancia. Durante estos procedimientos, se detuvo a dos mujeres y se incautaron tres celulares y tabletas de Clotiapina, un sedante que presuntamente utilizaban para adormecer a sus víctimas.

Posteriormente, el juzgado dispuso la captura nacional e internacional de la tercera integrante de la banda, también residente en San Justo. Tras intensos trabajos de campo, los efectivos lograron interceptar a la prófuga días atrás en la calle 8 del Barrio 20 de Junio.

La mujer fue trasladada inicialmente a la Comisaría La Matanza-Centro 2da-Isidro Casanova, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró en el operativo. Posteriormente, la magistratura ordenó su traslado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el proceso judicial.