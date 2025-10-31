Cayó el «Panza» en San Bernardo: secuestraron drogas y más de $2 millones

31 de octubre de 2025 Lectores: 27

San Bernardo — Un operativo policial realizado el jueves en dos domicilios de San Bernardo dejó la detención de un hombre identificado como G. J. P., alias «Panza«, el secuestro de drogas y más de $2.201.300 en efectivo. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

La intervención la ejecutó la División de Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela, con colaboración de la División Operaciones Drogas de Charata, entre las 7 y las 11 de la mañana, según informó el Comisario Principal Juan Manuel Cabral.

En el primer allanamiento, en la intersección de Cochabamba y Victoria, se identificó a J. N. L., 23, quien quedó en libertad. Allí se incautaron restos de cocaína en un plato, una tarjeta magnética, una cuchara, un cigarrillo de marihuana consumido y recortes de nylon.

El segundo procedimiento, en Pasaje y Victoria, terminó con la aprehensión de G. J. P., 46, conocido como «Panza«. En esa vivienda estaban también R. S., 44, y varios familiares, incluidos menores. Durante el allanamiento se secuestró un envoltorio con 27 gramos de cocaína, $2.201.300 en efectivo y anotaciones vinculadas a la venta de drogas.

La Fiscalía solicitó la colaboración de inspectores municipales porque una galería en uno de los domicilios obstruía parcialmente la vereda, dificultando el tránsito peatonal. Los inspectores labraron un acta de constatación y tomarán medidas para garantizar el paso libre.

Las autoridades indicaron que estos procedimientos forman parte de un plan permanente de control de estupefacientes en la ciudad y que se investigará el vínculo de los aprehendidos con la venta de drogas en la zona.