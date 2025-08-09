Cayó el “llamador serial” de 20 años que realizaba amenazas de bomba y paralizaba Aeroparque y Ezeiza

Telefonía IP, pagos virtuales y VPN para ocultar su identidad. Así se manejaba un joven de 20 años, acusado de realizar al menos 35 llamados falsos al 911. Entre ellos, se registraron tres amenazas de bomba simultáneas a vuelos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, a fines de julio.

Un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Córdoba permitió identificarlo y detenerlo en una casa de la calle América al 500, en la ciudad cordobesa de La Falda.

El joven fue imputado por “intimidación pública” y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación comenzó el 23 de julio, cuando el sospechoso llamó al 911 para advertir sobre explosivos en tres vuelos: el AR1411, que partió de Mendoza y aterrizó en Ezeiza; el AR1370 con destino a Cancún desde Ezeiza; y el 5162 de Flybondi, programado para despegar desde Aeroparque rumbo a Salta.

Por las amenazas, ambos aeropuertos operaron con demoras, cancelaciones y desvíos hasta que la PSA confirmó que se trataba de denuncias falsas.

Según el registro de los sistemas de emergencia, entre el 26 de junio y el 22 de julio el imputado realizó al menos 35 comunicaciones falsas, que incluyeron amenazas, pedidos de auxilio con información inventada, simulaciones de tiroteos y detonaciones, e incluso el uso de voces distorsionadas o con acento extranjero para movilizar recursos policiales.

La investigación

Lejos de improvisar, el joven habría contratado un servicio de telefonía IP con un correo falso, abonado con billeteras electrónicas, y ocultado su ubicación mediante una VPN, lo que dificultó su rastreo.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, ordenó a la División Investigaciones Tecnológicas Especiales analizar registros de conexión, antenas de telefonía celular, movimientos bancarios y billeteras virtuales, además de realizar tareas de OSINT y trabajos de campo.

Con esos datos, los investigadores determinaron que el sospechoso vivía en La Falda. El juez Villena autorizó entonces el allanamiento que terminó con la detención del acusado y el secuestro de material tecnológico clave.

El operativo fue supervisado por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se refirió a la detención en sus redes sociales, donde utilizó ya su clásico «el que las hace las paga».

«Esto no es un juego. Acá no se jode. Las haces, las pagas. Este pibe, hace no más de dos semanas, hizo llamados con falsas amenazas de bomba a Ezeiza y Aeroparque. Paralizó los aeropuertos, arruinó el viaje de miles de personas y le hizo pagar a todos los argentinos el costo de un enorme operativo de seguridad. Hoy, detenido e incomunicado. Como corresponde», escribió en un posteo, acompañado de un video de la detención.

«Gran trabajo de la Unidad de Operaciones Antiterroristas de la PSA y de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad por ponerlo tras las rejas», agregó la ministra.