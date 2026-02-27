Cayó «el creador» de «La Banda del Millón»: 167 casas marcadas y padre de dos de los líderes ya detenidos

Cayó «el creador” de «La Banda del Millón». Este miércoles fue detenido Hugo David Castillo (47), padre de Hugo Isaías Castillo San Martín (21) y Elián Castillo San Martín (22), dos de los líderes de la organización criminal que cometió más de una docena de robos en la zona norte del conurbano.

El mayor de los Castillo fue apresado por personal de la DDI de San Isidro luego de una exhaustiva investigación que comenzó tras el seguimiento a un Ford Focus gris que participó de un robo a una casa en Martínez, a finales de noviembre del año pasado.

Mediante este seguimiento se estableció que el auto se encontraba en el barrio “La Cava” de San Isidro, uno de los centros operativos de «La Banda del Millón». El otro lugar son los pabellones de distintas cárceles bonaerenses, donde se encuentran detenidos varios miembros, entre ellos los hermanos Castillo San Martín y Brandon Imanol Brites (19), otro de los cerebros de la organización.

Según la investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, Hugo Castillo San Martín está detenido por el crimen del proteccionista de animales Jorge Enrico de Marco (65) y participó desde la cárcel del homicidio de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81).

Castillo padre fue apresado luego de que una brigada de manera encubierta lo vio abriendo la puerta del Ford Focus gris -sin chapa patente- utilizado en el robo de Martínez y que era seguido desde aquel momento. A pesar de que intentó resistirse, no logró zafar.

Robos y la «ayuda» a sus hijos

En la madrugada del 29 de noviembre de 2025 un llamado al 911 alertó sobre un robo en una casa de la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez.

Cuando la Policía llegó encontró los ingresos dañados. Los dueños de la casa no se encontraban en el lugar, por lo que los ladrones pudieron robar de la caja fuerte ubicada en un vestidor dólares y pesos.

De la investigación surgió que los sospechosos llegaron en un Ford Focus gris sin patente y que luego de cometer el robo escaparon con dirección al barrio de emergencia “La Cava”.

Allí se montó un operativo de vigilancia discreta que determinó la patente. De esa manera, los investigadores llegaron a un dato de gran importancia: estaba vinculado a la organización conocida como “La Banda del Millón”, que tiene más de 40 integrantes, más de la mitad detenidos y con varios menores de edad en sus filas.

Finalmente, este miércoles no fue uno día más para Castillo. Cuando estaba por ingresar al auto fue detenido por personal de la DDI de San Isidro. En el interior del Focus había binoculares, un par de medias utilizadas como guantes y una palanca.

Quién es el nuevo detenido

“Es el creador de la banda”, explicó a Clarín un investigador que detalló que Castillo padre tiene varios antecedentes penales por robos calificados, lesiones leves, encubrimiento, daños y resistencia a la autoridad. También estuvo varias veces preso entre 2011 y 2020, según fuentes policiales.

Elían, su hijo mayor, participó activamente de varios robos de la organización desde la cárcel, de acuerdo a las fuentes vinculadas a las causas.

A su vez, junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín, de nacionalidad chilena, ayudó a escapar a su hijo menor tras el crimen de De Marco. Primero lo escondió en una casa en Tortuguitas y luego lo asistió para que intentara pasar a Chile. Como es familiar directo, la ley argentina no permite imputarle el delito de encubrimiento.

“La Banda del Millón” se hizo conocida en el último tiempo por cometer una serie de robos en distintas casas de zona norte. Algunas de sus víctimas fueron el periodista Ángel “Baby” Etchecopar y el hermano del actual intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Como resultado de varios allanamientos llevados a cabo en distintos domicilios de los 40 miembros que tiene la organización identificados se secuestraron varios teléfonos celulares.

En el interior de uno de ellos, que pertenece a Hugo Isaías, se encontraron fotos de 167 frentes de casas donde la organización ya estaba haciendo inteligencia para entrar a robar. Todas eran de la zona norte del conurbano.

El modus operandi de “La Banda del Millón” comprende la inteligencia desde la casa, consiguiendo direcciones, quién vive y las actividades de sus propietarios, mientras que la tarea de campo se realiza con menores que simulan ser repartidores para poder determinar los movimientos de sus ocupantes, horarios y tareas.

