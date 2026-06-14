Cayeron tres dealers con antecedentes que vendían droga en el oeste del conurbano: dos de los narcos sacaron armas y amenazaron a la Policía

Tres hombres con antecedentes penales fueron detenidos por vender droga en la zona comprendida entre Francisco Álvarez y General Rodríguez. Uno de ellos había salido de prisión en agosto del año pasado.

La investigación comenzó en enero tras una denuncia sobre venta de estupefacientes en el barrio Güemes de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los principales sospechosos eran un hombre identificado como “Omar” o “Pachichi” y una mujer llamada “Claudia”, quienes alternaban días y horarios para comercializar drogas en el área.

Estos individuos, junto con otros jóvenes vendedores, operaban desde una propiedad que fue allanada por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez, con autorización del Juzgado de Garantías N° 1. El procedimiento se efectuó el pasado martes con apoyo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense y de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, dirigida por Nicolás Rappazzo.

Al ingresar, los oficiales encontraron a tres jóvenes con varios envoltorios de nylon. Uno de ellos intentó huir, pero fue detenido. Otro sacó un arma y amenazó a la policía, por lo que un efectivo efectuó un disparo intimidatorio; el agresor también lesionó a un oficial en el rostro, pero finalmente fue reducido. El tercer sospechoso también portaba un arma, que fue rápidamente neutralizada.

Los detenidos fueron identificados como Federico Battellini Oyola (30), Rodolfo Ahumada (23) y Alexis Ayala (26). En el lugar se incautaron más de 240 envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana, tres armas de fuego —entre ellas dos revólveres calibre .32 largo— municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación.

Entre los arrestados, Ahumada había salido en libertad en agosto de 2025 de la Unidad Penal N° 59 de Merlo, donde estuvo detenido por encubrimiento agravado, delito que también figura como antecedente de Ayala, tramitado en mayo de 2024 por la Fiscalía N° 8 de Moreno.