Cayeron por comprar energizantes con dólares: el insólito detalle que descubrió a los pilotos que estrellaron una avioneta con droga en Salta

Acalorados y ansiosos por regresar a Bolivia, los pilotos que habían ingresado de contrabando cientos de kilos de cocaína y lograron salvarse de la caída de su avioneta en un campo del sur de Salta, pidieron un par de latas de energizantes y quisieron pagar con dólares en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera pero ese simple detalle alcanzó para poner en alerta a la policía que logró identificarlos y arrestarlos.

Desde el martes, cuando cayó la avioneta y se incendió junto a un auto que también pertenecía a integrantes de la banda, la justicia y Gendarmería desplegaron en Salta un amplio operativo para dar con todos los integrantes del grupo narco y así logró determinar que además de los cien kilos de cocaína hallados en la avioneta siniestrada, había más de 200 enterrados en una zona rural a unos 70 kilómetros del sitio del impacto.

La avioneta cayó un descampado en la zona sur de Salta con un cargamento millonario de cocaína.

Si bien en principio las autoridades lograron encontrar rápidamente la droga, no había pistas sobre el paradero de los responsables del traslado. Pero, según se supo este viernes en la audiencia donde la justicia dispuso las imputaciones y ordenó prisiones preventivas, los dos pilotos fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.

Esa terminal, en una zona turística al sur de Salta y a 130 kilómetros de Tucumán, estaba fuertemente vigilada cuando llegaron los pilotos de nacionalidad boliviana Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, con «rastros de lesiones en sus brazos».

Los representantes de la fiscalía federal indicaron que en la estación de micros los pilotos «intentaron comprar una bebida energizante y pagar en dólares», lo que disparó el alerta en el mostrador y activó la intervención de la policía.

Avioneta narco cayó con 140 kilos de cocaína en Salta.

Este viernes, tras las investigaciones de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, dictó la prisión preventiva para los dos pilotos, acusados por contrabando de estupefacientes.

También, le endilgó la misma imputación a otros tres hombres que fueron detenidos el martes en una zona rural de Rosario de la Frontera tras la caída de la avioneta y la incautación de unos 364 kilos de cocaína que transportaban en la aeronave.

Los cinco hombres fueron acusados de integrar una organización narcocriminal trasnacional. Y, según la fiscalía federal si bien unos 134 kilos de la droga quedó en la avioneta, más de 200 kilos habían sido enterrados y fueron secuestrados a unos 70 kilómetros del sitio del accidente.

Audiencia de imputación en Salta contra los cinco acusados por contrabando de drogas

En la audiencia de esta mañana, la jueza fijó un plazo de seis meses tanto para la investigación como para la prisión preventiva de los acusados y dispuso diversas pericias técnicas.

De la audiencia participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes imputaron a los cinco acusados por el delito de «contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular».

Los imputados como caoutores de esos delitos fueron los pilotos bolivianos Quinteros Peredo y Mercado Cuajera, mientras como partícipes necesarios quedaron acusados los salteños Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar.