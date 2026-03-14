Cayeron dos líderes de una banda que vendía drogas en la vera del Río Matanza: los investigaban por dos femicidios

Un mega operativo en una zona del arroyo Don Mario y el Río Matanza finalizó con seis personas detenidas por la venta de droga en el marco de una causa que comenzó con los homicidios de dos mujeres en mano de uno de los capos narco de la zona de La Matanza.

El 1° de septiembre del 2024 se tomó conocimiento de una denuncia por la desaparición de Vanesa Alejandra Lachmañuk (28) y de Aylén Alejandra Benítez (14), dos mujeres que tenían un vínculo con una organización que vendía droga en la vera del Río Matanza, en Gregorio de Laferrere. Faltaban en sus casas desde el 28 de agosto.

Los cuerpos de ambas mujeres aparecieron dos semanas después en la costanera del arroyo Don Mario. Habían sido ejecutadas a tiros en la cabeza.

Gracias al testimonio de un testigo se estableció que el autor del hecho fue un jefe narco de la zona, Hugo Steven Palacios Brítez (31), alias “Panucha”.

Luego de una investigación a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza se logró la detención de Panucha, señalado como el líder de “La Banda de Calderón”, que vendían droga en la zona de Gregorio de Laferrere, principalmente a la vera de Río Matanza. Junto a él cayeron dos personas más.

La Fiscalía N° 14 del distrito, especializada en Estupefacientes, continuó con la investigación para dar con el resto de los miembros de la organización.

En abril de este año se hicieron múltiples allanamientos donde se utilizaron drones para conocer cómo operaba la banda y los lugares donde frecuentaban, hacían la venta y guardaban la droga.

Como resultados de los operativos se detuvieron a cuatro personas más y se secuestró droga y armas de varios calibres.

De la investigación surgió dos nuevos nombres de quienes quedaron a cargo de todo el negocio en la zona: Iván Esteban Cristaldo López (21), alias “Keloke”, y Arnaldo Andrés “Meca” González (38). Ellos se distribuían los roles de abastecimiento en los puntos de venta y la supervisaban a los “soldaditos”, encargados de vender.

Con toda la información recaba la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N°6 nueve órdenes de allanamiento.

El operativo

El operativo fue llevado a cabo por la DDI de La Matanza, quienes ingresaron a una zona amplia, con un terreno donde había espejos de agua, vegetación y hasta un basural.

Cuando observaron a los sospechosos hubo un breve intercambio de disparos. El despliegue contó con un seguimiento de los policías a través de drones y helicópteros.

En el lugar se pudo detener a “Keloke” y a “Meca”, y a otras cuatro personas que fueron aprehendidas por averiguación de ilícito.

También se secuestraron más de 600 dosis de pasta base, 105 dosis de cocaína, marihuana, cuatro pistolas calibre 9 milímetros (una con pedido de robo a un policía federal), una carabina calibre .22, municiones, tres celulares, libreta cno anotaciones, bolsos y 300 mil pesos en efectivo.

Cristaldo López y González fueron imputados los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de fuego y la tentativa de homicidio del personal policial.

El doble homicidio de Vanesa y Aylén

Vanesa y Aylén eran vecinas, vivían a pocos metros y el 28 de agosto del 2024 salieron juntas para encontrarse con alguien. Algunos testigos mencionaron que iban a comprar drogas a un dealer. Otros, que fueron a buscar droga que después vendían. También, que fueron a ver a un amigo en una plaza.

Fue durante la búsqueda que alguien «le acercó una zapatilla» a la familia de Vanesa. Era igual a la que usaba el último día que la vieron viva.

Fuentes de la investigación explicaron a Clarín que fue ese día que realizaron un rastrillaje en un descampado y el domingo 1° de septiembre encontraron el par de esa zapatilla.

Ese dato les permitió avanzar con los primeros rastrillajes: a Vanesa y Aylén también las buscaban muertas. Con intervención de la DDI rastrillaron no solo el descampado y los márgenes del Riachuelo, sino que también fueron casa por casa buscando en los alrededores algún indicio de la adolescente y su amiga.

Fue entonces que el 14 de septiembre los policías las buscaron en una especie de «monte» del lado de Ezeiza pero fue gracias a que bajó el caudal del Río Matanza que hallaron -primero- el cuerpo de Vanesa, a la altura de la calle Tarija. A los metros, también en los márgenes del Riachuelo, encontraron a Aylén.

Fue a partir de ese punto que las causas se separaron en dos y el fiscal Adrián Arribas quedó a cargo de la investigación por el crimen de las chicas.

Familiares y amigos de las jóvenes negaron su vinculación con el narcomenudeo y con el consumo de drogas. También hay dudas sobre la presunta amistad entre ellas. Todavía no está claro si hay o no vinculación entre los detenidos y el doble crimen.

Las autopsias corroboraron que Vanesa murió producto de un fuerte golpe en la cabeza y tres disparos. Aylén, la adolescente, tenía un disparo en la nuca.