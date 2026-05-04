Causa Cuadernos: terminaron las indagatorias y ninguno de los arrepentidos dio marcha atrás con sus confesiones

Un total de 24 imputados colaboradores declararon durante la etapa de indagatorias en el juicio por el caso de los Cuadernos de las coimas. Según el Ministerio Público Fiscal, ninguno de ellos se retractó de las confesiones realizadas durante la instrucción ante el fiscal Carlos Stornelli. Algunas declaraciones provinieron del entorno más cercano a Cristina y Néstor Kirchner, señalando el grado de conocimiento que tenían sobre la estructura de sobornos que comenzó a juzgarse esta semana.

La fiscal general Fabiana León supervisó el ciclo de indagatorias, que finalizó la semana pasada con la exposición de José López, exsecretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas. En mayo se esperan otras 43 declaraciones testimoniales.

El caso involucra a 86 imputados que intentan desestimar las acusaciones, en el marco de una asociación ilícita que operó durante doce años con el propósito de recaudar coimas de empresarios de distintos sectores para asegurar contratos, concesiones y subsidios.

Los testimonios de los imputados colaboradores resultaron fundamentales en la investigación. Gracias a ellos, la fiscalía y el fallecido juez Claudio Bonadio pudieron avanzar con nuevas medidas probatorias.

José López ocupó su cargo durante los doce años de gobiernos kirchneristas y ya era funcionario en Santa Cruz cuando Néstor Kirchner encabezaba la administración provincial. El 18 de agosto de 2021 se convirtió en el primer exmiembro del gabinete nacional en acogerse a la figura del imputado colaborador, integrando un listado de 31 personas.

Durante el juicio, se tomó declaración a 24 arrepentidos. Aunque ninguno aceptó preguntas de las defensas y, en su mayoría, tampoco de la fiscal, solicitaron que sus dichos, que les otorgan el estatus de imputados colaboradores, se incorporaran al expediente. Este criterio fue cuestionado por las defensas, que argumentaron que impide “poner en crisis” y contrarrestar las confesiones, así como realizar repreguntas.

Para los abogados defensores, la simple incorporación por secretaría de estas declaraciones no permite debatir plenamente los relatos de cada imputado colaborador. De hecho, los letrados de Cristina Kirchner fueron pioneros en sostener que estas confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Sin embargo, hasta el momento, ningún arrepentido manifestó esto ni se retractó ante el tribunal, según fuentes judiciales.

A medida que avance el juicio oral, los acusados podrán volver a declarar las veces que consideren necesarias y también responder preguntas de las partes.

Los imputados colaboradores buscan, bajo los beneficios contemplados en la ley del arrepentido, que sus aportes sean tenidos en cuenta para reducir la pena en caso de una eventual condena. Asimismo, saben que retractarse implicaría un delito aún mayor: falso testimonio. Las confesiones se firmaron ante la fiscalía de Stornelli y con sus defensores presentes.

**La confesión de José López**

López sostuvo que el dinero contenido en los bolsos que intentó esconder en el convento de General Rodríguez pertenecía “a la política”. Habló de las máximas autoridades del Ministerio de Planificación y se refirió puntualmente a Cristina Kirchner.

Ratificó la existencia de un sistema ilegal de recaudación que, según dijo, se interrumpió con la muerte de Néstor Kirchner y se reactivó para las elecciones de 2011, cuando Cristina le ordenó restablecerlo. “Recaudaba bajo el conocimiento de Néstor y Cristina Kirchner”, afirmó, y explicó que el dinero entregado por los empresarios consistía en coimas.

Sobre la propiedad del dinero que intentó ocultar en 2016, afirmó que era “de la política” y que las “principales autoridades” del Ejecutivo nacional exigían su recaudación. Respecto a su relación con el exmandatario, se limitó a decir: “Era una relación de jefe”.

Contó que coordinaba con el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, para que recibiera los pagos efectuados por empresas designadas por el empresario Carlos Wagner al financista Ernesto Clarens. También afirmó que otro exsecretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez –luego asesinado–, le entregó ese dinero, aunque este negó luego esa versión.

El jueves pasado, López aclaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que el miedo que le tenía a la ex presidenta estaba vinculado a su forma de ejercer el poder y no negó ningún aspecto de su confesión.

**Otro exfuncionario clave**

Claudio Uberti, hombre cercano a los Kirchner y ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), admitió la existencia de un circuito de coimas. “Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía”, afirmó ante la Justicia.

Uberti reconoció que el gobierno kirchnerista contaba con un “sistema” de recaudación de coimas y que él era responsable de cobrar esos fondos ilegales a las empresas concesionarias de corredores viales.

También relató la existencia de “vuelos al sur” para el traslado de dinero, sin precisar montos, aportando un eslabón más a la maniobra que detallaron otros colaboradores, como el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.

Respecto a su relación con Néstor Kirchner, recordó que en un vuelo el ex presidente le propinó golpes sin razón aparente y en otra ocasión pateó un bolso con pesos porque no contenía dólares, haciendo que los billetes volaran por su despacho. Según Uberti, los reproches de Kirchner se debían a que él cobraba “poco