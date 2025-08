Catherine Zeta-Jones, la Morticia de la serie Merlina, habló de su vínculo con Lady Gaga y de por qué se hizo viral en TikTok

La primera temporada de Merlina (Netflix) revolucionó al mundo del streaming y se apoderó de las pantallas de audiencias de todas las generaciones. Y para muchos adultos jóvenes, adolescentes y niños, la serie fue nada más y nada menos que su primer encuentro cara a cara con el oscuro pero cómico mundo de la familia Addams, que lleva décadas vigente y siempre parece reinventarse con éxito.

La serie, dirigida por Tim Burton, que este 6 de agosto estrena la primera parte de su segunda temporada, presenta a Jenna Ortega como Merlina, Catherine Zeta-Jones en el rol de su madre Morticia, Luis Guzmán como Homero e Isaac Ordoñez como Pericles.

Juntos, lograron generar una química y una dinámica tan perfecta que su éxito se catapultó y pudieron cumplir la difícil tarea de hacer sentir a una historia conocida como algo fresco, capaz de conquistar a las nuevas generaciones.

En una charla mano a mano con Clarín, a días del estreno de la esperada continuación de Merlina, Catherine Zeta-Jones contó cómo vivió el mega éxito de la primera temporada potenciado por las redes sociales, qué se siente ser la ídola de varias generaciones y cómo fue compartir pantalla con Lady Gaga para esta segunda entrega.

-En esta temporada vemos mucho más de la familia Addams como un todo. ¿Cuánto de su dinámica ves reflejada en tu familia?

-Me gustaría pensar que mi familia tiene algo que ver con la familia Addams. En nuestra familia, mi esposo (Michael Douglas), mis hijos y yo aceptamos nuestras diferencias y matices. No intentamos suprimirlos ni cambiarlos. Todos somos diferentes. Somos tantos en este planeta que todos debemos aceptar nuestras diferencias.

Catherine Zeta-Jones vuelve a Merlina 2 como Morticia Addams. Aquí, un retrato familiar de los protagonistas de la serie. Foto: Netflix

-¿Por qué crees que el Merlina es un fenómeno tan grande en todo el mundo?

-Creo que uno de los muchos elementos que hacen que la serie sea tan exitosa es que culturalmente en todo el mundo la familia es un pilar fundamental en la vida de las personas.

Esta familia, creada a partir de una caricatura hace décadas, tiene valores familiares que son muy importantes hoy en día. Los Addams siempre estamos ahí para apoyarnos mutuamente. Es una base sólida. Podemos aceptar nuestras diferencias y creemos que está bien ser un marginado. Está bien ser diferente porque te sentís seguro en esta familia. Es una analogía maravillosa de cómo debería ser la vida: donde está bien ser uno mismo y sos aceptado tal y como eres.

La nueva ídola de chicos y jóvenes

Formar parte del elenco de Merlina produjo un cambio radical en la vida y en la carrera de Catherine que pocas veces se ve en actrices de Hollywood de su talla. A partir de su lanzamiento, su base de fans tuvo una ampliación generacional inmensa. Ahora, además de ser reconocida por los adultos, millones de niños y adolescentes que se disfrazan de su versión de Morticia Addams para Halloween y hacen fiestas de cumpleaños en las que vasos y los platos de cartón tienen su cara.

Catherine Zeta-Jones ganó toda una nueva generación de fans gracias al éxito de Merlina. Foto: Netflix

Incluso, entre los adultos jóvenes, el tono del labial que usó durante toda la primera temporada se volvió viral, y todos buscaban dar en la tecla con el color perfecto para maquillarse como ella. «Mi hija vino y me dijo: ‘Mamá, el color de tu labial se hizoviral’. Me emocioné muchísimo. Fue genial. Además, era una mezcla de varios colores», reuerda la actriz entre risas.

Y aunque con el diario del lunes el impacto mundial de Merlina entre jóvenes y niños está a la vista, Catherine nunca se imaginó que la iba a convertirse en una gran estrella en TikTok e Instagram a los 55 años.

«Sabía que lo iba a pasar genial porque soñaba con trabajar con Tim Burton. Interpretar a un personaje icónico como Morticia en una producción de Tim Burton me hizo sentir honrada y emocionada. Pero este fenómeno del que ahora formo parte me cautivó para siempre», aseguró.

Ella tiene un look. Catherine Zeta-Jones en la premiere de la segunda temporada de Merlina. Foto: AP.

«Me uní mundo completamente nuevo. Ahora formo parte de una comunidad global de fans que aman la serie y que, en esencia, se extenderán para ver algunas de mis películas antiguas, aunque quizás ni siquiera habían nacido cuando salieron. Y, como actriz, es muy gratificante», añadió.

La famosa que logró intimidarla

A lo largo de su carrera, Catherine compartió pantalla con innumerables estrellas de Hollywood. Sólo por mencionar algunas, trabajó con Tom Hanks, Julia Roberts, Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Antonio Banderas y hasta con su marido, Michael Douglas con quien actúa en Traffic (2000). Y a pesar de que, en consecuencia, lo más lógico sería pensar que ya ningún famoso la pone nerviosa, nada está más alejado de la realidad.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones llevan 20 años casados, y trabajaron juntos en la película «Traffic». Foto: AP.

Según contó, Lady Gaga, la invitada especial que aparecerá en la segunda parte de la segunda temporada de Merlina, que llegará a Netflix recién el próximo 3 septiembre, la dejó sin palabras y llegó a impactarla con su talento. «Como artista, creo que Lady Gaga es probablemente una de las personas más talentosas, creativas y maravillosas que aparecieron en esta tierra en décadas», expresó.

Y sumó: «La forma en que se desenvuelve con fluidez como actriz, música, activista y empresaria… Es como un prototipo de todas las fuerzas creativas del mundo, unidas en un hermoso paquete. Así que el simple hecho de conocerla y estar en su presencia fue realmente emocionante para mí. Estaba un poco deslumbrada. También un poco nerviosa y emocionada. Tenía la esperanza de que fuera todo lo que esperaba que fuera, y lo fue. Es la megaestrella más humilde y amable que conocí en mi vida».

Lady Gaga se presentó en el evento de Netflix TUDUM 2025 para anunciar que se suma al elenco de la segunda temporada de «Merlina». Foto: Netflix.

La distancia del género musical

En el año 2002, Zeta-Jones pasó a la historia de los musicales para siempre al interpretar a la poderosa Velma Kelly en Chicago, el filme dirigido por Rob Marshall, que se ganó el premio Oscar a Mejor película en 2003. Asimismo, la actriz británica logró llevarse su propia estatuilla a casa, como Mejor actriz de reparto, convirtiéndose en la única del elenco llevarse el premio en una categoría actoral individual.

Catherine Zeta-Jones mostró dejos de su talento como actriz de musicales en «Merlina 2». Foto: Netflix

Sin embargo, a partir de ese momento, dejó prácticamente abandonado el género musical en su carrera como actriz, a excepción de su participación en la película Rock of Ages (2012) y en la obra de Broadway A Little Night Music (2010). Y aunque sus fans constantemente manifiesten en redes sociales su deseo de ver su gran regreso a los filmes que cuentan historias a través de canciones, ella no quiere ceder y está a la espera de un proyecto a la altura de su vuelta como cantante, actriz y bailarina a la vez, ya sea sobre las tablas o en la pantalla grande.

Pero al ver a Morticia bailar un tango con Homero y cantar una canción junto a los alumnos de Nunca Más en un campamento, durante la segunda temporada de Merlina, dan más ganas de que esto suceda más pronto que tarde.

«Siempre estoy buscando ese gran proyecto. Para ser sincera, cuando empecé con el teatro musical y tuve la oportunidad de llevarlo al cine, algo que pensé que nunca podría hacer, se ejecutó de forma brillante en Chicago. Rob Marshall, nuestro director, creó la mejor película de ese año. Fue un musical realmente excepcional, y da la casualidad de que tengo ese maravilloso personaje. Así que es difícil superarlo. En el cine surgieron nuevos clásicos como La La Land, por supuesto, sólo por mencionar uno», comentó.

Catherine Zeta-Jones en 2003, con su premio Oscar a Mejor actriz de reparto por Chicago. Foto: AFP.

Y concluyó: «En el escenario, me gustaría hacer algo original después de Chicago. Me ofrecieron todos los musicales que puedas imaginar, pero siempre estoy buscando algo que crear desde cero. Quizás un nuevo musical de rock sería divertido. Pero mi pasión no es sólo el teatro musical, sino también el canto, la danza, el jazz y todas las artes escénicas. Es algo que me encanta. Me gustaría ver a la nueva generación producir ese tipo de actores, que sean cantantes y bailarines con múltiples talentos. Es fantástico verlo».