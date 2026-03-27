Caso YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por la expropiación

La Justicia de Estados Unidos dio un giro clave en el caso por la expropiación de YPF al anular la condena contra la Argentina que había sido dictada en primera instancia. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo de la jueza Loretta Preska, quien había establecido una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares.



El anuncio fue confirmado por el presidente Javier Milei, quien celebró el fallo y aseguró que se trata de un resultado altamente favorable para el país. Según explicó, el tribunal de apelaciones revocó completamente la sentencia previa, lo que representa un cambio sustancial en el desarrollo del litigio.

El caso se remonta a 2015, cuando se inició la demanda tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, el Estado argentino avanzó con la estatización de la empresa, argumentando la necesidad de recuperar el control de un recurso estratégico para el desarrollo energético del país. La medida fue defendida por funcionarios como Axel Kicillof, quien sostuvo que la decisión se enmarcaba en el interés público.

En 2023, la jueza Preska había fallado en contra de la Argentina y ordenado el pago de una millonaria compensación. Incluso, en 2025, había dispuesto que el país entregara el 51% de las acciones de la compañía como parte de la indemnización. Sin embargo, esa resolución fue ahora revertida por la instancia superior.

Un dato relevante en el proceso fue la intervención del propio gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en favor de la Argentina, lo que aportó respaldo institucional en la etapa de revisión del caso.

Pese a este fallo favorable, el litigio no está completamente cerrado. Las partes aún podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que abriría una instancia final de definición judicial.

Por el momento, la decisión de la Cámara representa un alivio significativo para el Estado argentino, al dejar sin efecto una de las condenas económicas más importantes de su historia reciente.