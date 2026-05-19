Caso Loan: por qué los jueces van al naranjal 705 días después de la desaparición del nene

Con testigos pero sin interrogatorios se llevará a cabo este martes la inspección ocular en el paraje correntino de El Algarrobal, donde el 13 de junio de 2024, hace 705 días, fue sustraído Loan Danilo Peña, quien en ese momento tenía cinco años.

La medida estará encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal y contará con la presencia de uno de los siete procesados: Bernardino Antonio Benítez (39), tío político del niño, quien permanece alojado en la cárcel federal de Resistencia, Chaco.

Desde la Fiscalía Federal informaron que serán seis los acusadores que viajarán hasta 9 de Julio para participar de la medida judicial, a pesar de que el tribunal mantiene su decisión de permitir la intervención de solo dos de ellos durante el juicio. Esa resolución fue apelada y se espera un pronunciamiento inminente de la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal notificó a fiscales, querellantes y defensores que la inspección “tiene la finalidad exclusiva de que los jueces tomen conocimiento personal y directo de los lugares en que habrían ocurrido las distintas fases de los hechos traídos a juicio”.

En primer lugar, los magistrados realizarán el recorrido desde la vivienda de la abuela Catalina Peña hasta el lugar conocido como el naranjal, una tapera ubicada a unos 600 metros de donde Loan compartió ese día un almuerzo comunitario con su padre, familiares y amigos de la dueña de casa.

Luego, la comitiva se desplazará hasta el sitio donde fue “plantado” uno de los botines que llevaba puesto el niño el día de su desaparición. Ese calzado fue hallado al día siguiente por Laudelina Peña, pareja de Benítez, y su hija Macarena.

Los investigadores concluyeron que dicho objeto fue colocado allí para sostener la hipótesis de que el niño se había perdido en una zona de montes, pastizales y lagunas, mientras intentaba regresar solo desde el naranjal a la casa de su abuela.

La tercera parada será en el hotel Despertar del Iberá, ubicado sobre la calle Santa Fe, en la zona urbana de 9 de Julio. En ese lugar fueron trasladadas Camila Núñez y Macarena Peña, junto a algunos de los niños que el 13 de junio habían participado de la excursión al naranjal cercano a la casa de Catalina Peña.

Estas jóvenes fueron persuadidas por un grupo de personas que desembarcaron en 9 de Julio con el propósito de desviar o al menos entorpecer la investigación judicial.

Por estas maniobras, la Justicia Federal procesó a una decena de personas, entre ellas Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, un personaje que aseguraba pertenecer a Interpol y a organismos de inteligencia norteamericanos, aunque solo contaba con un carnet de conducir expedido en Miami.

En una resolución comunicada a defensores, querellantes y Fiscalía, el tribunal aclaró que “las personas convocadas como testigos tuvieron actuación en los lugares a inspeccionar durante el tiempo de los sucesos, y han sido citados únicamente para coadyuvar a los magistrados en el conocimiento de aquellos”.

Asimismo, precisaron que, al estar citados para declarar como testigos durante la audiencia de debate oral y público —donde las partes tendrán plena facultad para interrogarlos— no podrán ser interrogados durante la inspección ocular.

Los jueces confiaron a Gendarmería la custodia del perímetro en la zona de El Algarrobal, con instrucciones expresas para evitar la presencia de curiosos o medios de prensa durante la inspección.

Además, solicitaron la colaboración de la Policía de Corrientes para el cierre de calles en las inmediaciones del hotel de 9 de Julio, procurando afectar lo mínimo posible el tránsito y el movimiento peatonal.

La fiscal adjunta Tamara Pourcel sostuvo que la medida judicial en El Algarrobal no constituye una reconstrucción de los hechos, sino “una reproducción secuencial de lo ocurrido”, con el objetivo de “tener una percepción y observación de los lugares y tratar de determinar ciertos tiempos y distancias”.

El próximo 16 de junio, el tribunal comenzará a juzgar a Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), María Victoria Caillava (54), Carlos Guido Pérez (64), Mónica del Carmen Millapi (37), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (51) y al excomisario Walter Adrián Maciel (45) como coautores de la sustracción de Loan, hecho ocurrido cerca de las 14:00 del 13 de junio de 2024.

En forma simultánea serán juzgadas otras diez personas por el entorpecimiento de la investigación.

La imputación más grave recae sobre Nicolás Gabriel Soria (44), quien está detenido con prisión preventiva y procesado por “privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos, al llevar insignias públicamente de un cargo que no ejerce”.

EMJ