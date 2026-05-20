Caso Loan: la conclusión que arrojó la inspección ocular de seis horas que hicieron en el campo donde desapareció el nene

Más de seis horas dedicó este martes el Tribunal Oral Federal de Corrientes a realizar la inspección ocular en la zona de El Algarrobal, lugar donde el 13 de junio de 2024 desapareció Loan Danilo Peña. El procedimiento contó con la presencia de los cuatro jueces designados para el juicio oral y público que comenzará el 16 de junio, aunque no estuvo presente Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño y uno de los siete procesados por el caso.

Benítez había sido autorizado a participar, pero el Servicio Penitenciario Federal no pudo concretar su traslado desde la Unidad Penal de Resistencia, donde está alojado desde hace casi dos años.

La inspección comenzó minutos después de las 10 en la casa de Catalina Peña, abuela paterna de Loan, donde aquel 13 de junio se realizó un almuerzo comunitario en honor a San Antonio, uno de los santos venerados por la dueña de casa. Allí se reconstruyeron la ubicación de la comida y la posición de cada comensal durante el almuerzo. Posteriormente, fiscales, defensores, querellantes y los integrantes del Tribunal se dirigieron al naranjal donde Loan fue visto por última vez.

Para los fiscales Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages y los auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, un lugar clave fue precisamente esa tapera. Dos testigos, guías de los perros rastreadores, indicaron que en ese sitio los animales detectaron olor a Loan, pero que el rastro se perdía a pocos metros. Atribuyeron esta circunstancia a que el niño fue alzado por alguien, descartando que se hubiera desorientado o intentado regresar por sus propios medios.

El Tribunal decidió no inspeccionar inicialmente el lugar donde apareció uno de los botines de Loan al día siguiente de la desaparición, argumentando que se encontraba muy alejado y que para llegar era necesario atravesar varios campos. Sin embargo, los fiscales insistieron y lograron que se realizara la inspección.

La comitiva recorrió más de tres kilómetros hasta el sitio donde se halló el calzado, así como el modo en que fue retirado de un lodazal. “Todo esto reforzó la hipótesis de que Loan no se perdió, sino que fue llevado”, afirmó uno de los participantes de la inspección ocular.

Tras más de seis horas en la zona de El Algarrobal, donde estuvieron presentes los padres y dos hermanos de Loan, la comitiva se trasladó a la zona urbana de 9 de Julio para visitar el hotel Despertar del Iberá, lugar donde fueron alojadas Camila Núñez y Macarena Peña, junto con algunos de los chicos que el 13 de junio participaron del almuerzo y la excursión hacia el naranjal donde fue sustraído Loan.

Fuentes judiciales indicaron que el defensor del ex comisario Walter Maciel, Richard Vallejos, intentó realizar preguntas sugestivas a los testigos, lo que generó un intenso cruce con los fiscales. Ante la persistencia del abogado, los jueces debieron llamarle la atención.

A la inspección ocular asistieron los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte, Simón Bracco y el suplente Enrique Jorge Bosch.

El juicio oral y público por la sustracción de Loan comenzará el próximo 16 de junio. Los acusados son Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), María Victoria Caillava (54), Carlos Guido Pérez (64), Mónica del Carmen Millapi (36), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (51) y el ex comisario Walter Adrián Maciel (45), quienes enfrentan penas de hasta quince años de prisión.

Asimismo, otras diez personas serán juzgadas por intentar entorpecer o desviar la investigación del caso en 9 de Julio.

El 13 de junio de 2024, Loan decidió acompañar a su padre a la casa de su abuela, ubicada en la zona rural de 9 de Julio. El niño no solía frecuentar El Algarrobal, donde reside Catalina Peña.

Al llegar al lugar, supieron que la dueña de casa había organizado un almuerzo comunitario. Tras la comida, Benítez se dirigió a una tapera cercana en busca de naranjas, y luego se sumaron Loan, otros niños, Millapi y Ramírez. Laudelina y su hija hicieron parte del recorrido y retornaron a la casa.

Alrededor de las 14, Bernardino mantuvo una extensa conversación telefónica con su pareja, Laudelina. Según afirmó, llamó para consultar si Loan había vuelto, ya que el niño estaba desaparecido. A los investigadores les resulta sospechoso que la llamada durara casi diez minutos.

Con Loan desaparecido, Caillava y Pérez abordaron su camioneta para regresar al pueblo. Una semana después, perros entrenados hallaron rastros de Loan en ese vehículo y en otro que la pareja utilizó al día siguiente para viajar hacia Chaco.

Las marchas exigiendo la aparición del niño se multiplicaron en todo Corrientes, pero desde hace más de 700 días no hay noticias sobre su paradero.

Misiones. Corresponsal

MG