Caso $LIBRA: los K divididos quieren apurar la ofensiva contra Milei en el Congreso

El escándalo cripto que salpica a Javier Milei, a su hermana Karina y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría poner al descubierto la división del kirchnerismo porque un sector está presionando para que se avance con el pedido de juicio político contra el Presidente mientras que otros son más cautelosos y apuestan a la reapertura de la comisión investigadora de Diputados sobre el caso $LIBRA.

Por ahora, la oposición dura que empuja una segunda etapa de la investigación política cree que hay posibilidades de retomar el caso aunque dependen en parte del apoyo de los legisladores que están alineados con sus gobernadores y de cómo se mueva el interbloque de «los 22», como llaman a la alianza entre el PRO, la UCR y algunos diputados aliados del oficialismo.

La reapertura del caso en el Congreso puede marcar el ritmo de la causa judicial, aunque insistieron en explicar que lo que se investiga en la Cámara baja es la responsabilidad política del Presidente, su hermana y el jefe de Gabinete en la promoción y posterior caída de la memecoin que dejó pérdidas millonarias.

Desde el oficialismo siguen con atención el movimiento de la oposición que en los últimos días acordó presentar un nuevo pedido de informes al Presidente como la interpelación de Karina Milei y Adorni. Los proyectos fueron firmados por diputados que integraron la comisión como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Juan Marino, Sabrina Selva, Itaí Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) y Nicolás del Caño (Izquierda).

Ahora también se sumaron la cristinista Florencia Carignano, Nicolás Massot (Encuentro Federal), Pablo Juliano y Esteban Paulón (Provincias Unidas). Y el pedido de interpelación se fundamentó «en la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública». Plantearon que la gravedad institucional del caso $LIBRA y la implicación personal directa del Presidente y de la secretaria General de la Presidencia «exigen respuestas inmediatas».

Estas iniciativas seguramente serán giradas a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas. Las dos primeras están en manos del oficialismo, ya que son presididas por el santafesino Nicolás Mayoraz y el mendocino Alvaro Martínez, mientras que la restante aún no fue constituida, por lo que se especula que ambas propuestas no avanzarán en lo inmediato y lo más probable es que la oposición busque emplazar su tratamiento en comisión en una próxima sesión.

Pero para avanzar en el recinto con la interpelación del jefe de Gabinete y la secretaria general de Presidencia como así también la reapertura de la comisión, el peronismo, la izquierda y un sector de Provincias Unidas no llegan a la mitad más uno del cuerpo.

Se especula que el número de votos estaría en los 123 diputados, pero esperan que el escándalo de los vuelos de Adorni y una posible baja en la imagen de Milei, puedan conducir a un cambio de escenario y sumen el acompañamiento de algunos diputados que vienen votando con el oficialismo.

El informe presentado en noviembre del año pasado por la comisión investigadora, que no integraron los representantes del oficialismo y los aliados, había llegado a la conclusión de que el Congreso debía evaluar si acusaba o no al presidente Milei por mal desempeño y, en consecuencia, avanzaba en el pedido de juicio político. Algo que pasó a reclamar con más fuerza un sector del kirchnerismo aún sabiendo que no tiene los dos tercios que se requieren para avanzar con la acusación.

La oposición dura quiere avanzar con la denuncia contra Taiano

Por lo pronto, la oposición más dura buscará en los próximos días avanzar con la denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano, para separarlo de la investigación.

Ferraro, quien presidió la comisión, confirmó la decisión política de denunciar al fiscal ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por «entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso» y al mismo tiempo solicitarán al Ministerio Público Fiscal que se lo aparte de la causa «por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados».

El fiscal se negó, en su momento, a brindar información del caso a la comisión parlamentaria mientras que los diputados le remitieron los archivos del informe vinculados a las transferencias entre las billeteras virtuales que involucran a los imputados en la causa judicial.

El informe de la comisión investigadora difundido a fines del año pasado desliza que Milei no podría haber realizado el posteo de promoción de la memecoin sin contar con información previa de Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes fueron los impulsores de la criptomoneda.

Taiano se defendió de las acusaciones por la presunta demora en el proceso y ratificó su compromiso «con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible».