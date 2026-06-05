Caso insólito en Brasil: mujer engañó familia haciéndose pasar por niña con autismo

Un caso sorprendente conmocionó a la ciudad de Joinville, en el sur de Brasil. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue detenida tras hacerse pasar durante meses por una niña de 12 años y engañar a una familia que llegó a adoptarla.

Para sostener su engaño, Amanda utilizó chupetes, mamaderas, muñecos de peluche y simuló tener autismo, además de afirmar haber sufrido secuelas por supuestos tratamientos hormonales en la infancia. Según la policía, también fingió crisis de pánico, afinó la voz y simuló carencias afectivas para ganarse la confianza de sus víctimas.

La historia comenzó cuando, bajo el nombre falso de Gabriele, se acercó a una familia de Joinville a través de un pastor de una iglesia local. Inicialmente, dijo tener 18 años y experiencia en panadería, y pidió ayuda para conseguir trabajo. Con el tiempo, relató graves problemas de salud y una situación económica desesperada, lo que sensibilizó a la familia y la llevó a invitarla a vivir en su casa.

Sin embargo, una vez instalada, Amanda cambió su historia, asegurando que en realidad tenía solo 11 años y que era víctima de abusos. Incluso convenció a la familia de no enviarla a la escuela, alegando que su «padre abusador» podría encontrarla si se inscribía. El delegado Rodrigo Bueno Gusso, a cargo de la investigación, señaló que la mujer «consiguió secuestrar emocionalmente a la familia» y llevó una «vida de adolescente muy buena» durante su estadía.

La pesquisa reveló que este no fue un hecho aislado, ya que Amanda aplicó un modus operandi similar en al menos otros cinco estados brasileños: San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Goiás. En Nova Iguaçu, Río de Janeiro, incluso fue detenida tras engañar a la coordinadora de un proyecto social. La policía informó que ella estudiaba detenidamente los comportamientos infantiles y de personas con autismo para hacer su personaje más creíble. Una de sus víctimas afirmó que Amanda también investigaba cómo dibujar señales que indicaran abuso sexual.

El fraude se descubrió cuando una tía de la familia, que nunca creyó la historia, comenzó a investigar y encontró un caso idéntico en Río de Janeiro con el mismo modus operandi y nombre falso. Tras alertar al padre adoptivo, este denunció la situación ante la policía.

Amanda fue detenida la semana pasada y permanece con prisión preventiva a disposición de la Justicia, mientras se le realiza un examen de salud mental para determinar su estado psicológico. Su defensor oficial informó que solicitó una pericia psiquiátrica, la cual fue aceptada por el juez. La defensa aguarda los resultados para definir los próximos pasos procesales y esclarecer las circunstancias del caso.