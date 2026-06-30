Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Gendarmería allanaron la casa ubicada en el barrio de Nordelta donde vivieron Elías Piccirillo y Jesica Cirio durante su breve matrimonio. Los agentes inspeccionaron el vestidor que Cirio filmó en un video mostrando valijas y cajas con dólares, para determinar si esas imágenes fueron grabadas en dicha propiedad.

Según informes, Piccirillo habría comprado la vivienda por 2,8 millones de dólares para obsequiarla a Cirio. Actualmente, la casa está alquilada a una familia que no tiene relación con la causa. El juez Armella ordenó una inspección detallada del vestidor con el objetivo de verificar si los videos difundidos por la exmodelo, y publicados por La Nación la semana pasada, efectivamente correspondían a ese domicilio y no a la mansión que Cirio compartía con Martín Insaurralde en San Vicente, como se había supuesto inicialmente.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad tomaron fotografías y grabaron videos del espacio, constatando que las imágenes con millones de dólares entre la ropa no fueron registradas allí. Además, llevaron perros adiestrados para detectar billetes, que no hallaron rastros de dinero en el lugar.

Este lunes, el juez Armella rechazó la solicitud del fiscal federal Sergio Mola para detener al exintendente Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de los videos que exhiben grandes sumas de dinero en el vestidor del exfuncionario, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el magistrado prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país y les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previo permiso. Armella fundamentó su decisión señalando que ambos han mantenido una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”, por lo que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Asimismo, rechazó citarlos a indagatoria por el momento, hasta que finalice un peritaje contable previsto para mediados de julio.

La investigación también alcanzó a Nicolás Trombino, empresario vinculado a supermercados mayoristas y actual pareja de Jesica Cirio, padre del hijo que ella espera. La semana pasada, la policía allanó un departamento de la modelo donde conviven, secuestrando una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, y una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, junto con municiones y cargadores correspondientes.

Además, en el domicilio del barrio de Palermo se encontraron dos bolsas con sustancias: una contenía 0,83 gramos de una sustancia rosa en polvo, y la otra, 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada. La sustancia rosa podría tratarse de tusi o cocaína rosa. Desde el entorno de la conductora de televisión aclararon que dichas drogas eran para consumo personal y pertenecen a la pareja de Cirio.