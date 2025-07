Caso Gerardo Fortunato: cómo fue la noche en que Julieta Silva atropelló y mató a su novio

Julieta Silva, la mendocina que actualmente está bajo prisión domiciliaria por agredir a su marido Lucas Giménez, protagonizó hace ocho años un crimen que conmocionó a San Rafael: el atropellamiento y muerte de Genaro Fortunato.

El 8 de septiembre de 2017, una joven Silva (29 años) fue con su novio, Fortunato (25), a cenar a un restaurante en el centro de San Rafael y después al boliche Mona Bar. La pareja, que llevaban tres meses de relación, dejó el bar alrededor de las 5 tras una discusión por celos, según testigos. Silva se subió a su auto -un Fiat idea que pertenecía a su exmarido, Pablo Tabanera- sola, el rugbier se acercó a la ventanilla para intentar hablar con ella pero la mujer dio marcha atrás y se fue del lugar. Fortunato -que según estudios forenses estaba alcoholizado- cayó de boca al piso después de correr unos metros junto al vehículo.

Según lo comprobado por la Justicia, Silva condujo 150 metros, giró en U y al pasar por donde había quedado tendido su novio, lo atropelló y arrastró su cuerpo tres metros. Fortunato murió por aplastamiento del cráneo. En el juicio declaró que nunca lo vio y que, en realidad, volvió atrás para devolverle su teléfono celular.

Nunca se acercó a auxiliarlo, aunque con un teléfono llamó al 911, a su exmarido y habló con una amiga.

Julieta Silva en el juicio por la muerte de Gerardo Fortunato. Foto: Delfo Rodríguez.

En 2018, Silva fue condenada a tres años y nueve meses por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo y le dieron una inhabilitación de 8 años para manejar. Parte de la estrategia de la defensa fue que ella no veía bien y que esa noche no llevaba los lentes así que nunca vio a su novio en el piso. Tanto la fiscalía, como la querella y la defensa coincidieron que las condiciones meteorológicas no eran buenas, producto de la lluvia y el frío.

Los jueces Rodolfo Luque, María Eugenia Laigle y Julio Bittar determinaron que se trató de un accidente: “No está acreditado que lo vio caer. No hubo intención de pisarlo porque aunque discutieron no había una motivación homicida, sumado a que las condiciones climáticas, lluvia, niebla y escasa luz durante la noche, agravaron la visibilidad de Silva”. De todos modos, manifestaron que Julieta condujo de manera imprudente, sin sus lentes recetados, que no desempañó los vidrios y que estaba alcoholizada.

«Julieta Silva jamás dijo que los vidrios estaban empañados. Eso aparece (en la reconstrucción) cuando van a medir las luces del auto, de una manera muy extraña, y determinan que la visibilidad es de 22 metros. Eso no se hace así, se hace con un luxómetro, un aparato que mide la intensidad de la luz por metro cuadrado», le dijo Miguel Fortunato, padre de Genaro, a TN en 2018.

Miguel Fortunato y Graciela Linares, padres de Genaro, en el juicio contra Silva. Foto: Delfo Rodríguez.

«Había luz en el lugar del impacto. Tres veces la iluminación de una casa, es imposible no ver un cuerpo tirado. Después lo embiste, hay un golpeen el chapón del auto y arrastra un cuerpo tres metros y medio. Luego le pasa por encima. Eso implica una elevación de las ruedas de entre 15 y 20 centímetros a 30 kilómetros por horas. Es muy poco probable que pienses que es un pozo», agregó Fortunato.

En 2019, Silva consiguió la prisión domiciliaria por tener hijos menores de edad -en ese momento, los dos hijos que tuvo con Tabanera. Sin embargo, ese mismo año el Tribunal revocó la domiciliaria y la envió al penal de San Rafael, donde sufrió fuertes golpizas por parte de sus compañeras. Con los dos tercios de su condena ya cumplidos, le concedieron la excarcelación y el 25 de marzo de 2020, Silva pudo continuar su vida en libertad condicional.

Sólo dos años después de salir de la cárcel, Silva se casó con Giménez en un lugar ubicado a cuatro kilómetros de donde atropelló a Fortunato. La mujer ahora está en su domicilio con prohibición de acercamiento y tobillera electrónica debido a que tiene una hija menor de edad con Giménez.