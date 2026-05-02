Caso Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema desestimó los recursos presentados por los rugbiers condenados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación negó este jueves los recursos de queja presentados por siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. El máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas al considerar que las sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores aún no están firmes, y además desestimó otro recurso por incumplimientos formales en su presentación.

Este fallo representa un nuevo revés para los condenados, quienes participaron en el hecho ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, tras una pelea que comenzó en un boliche. Las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y los hermanos Luciano, Ciro y Lucas Pertossi buscaban anular las sentencias impuestas por la Justicia bonaerense, pero fueron rechazadas por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes descartaron los argumentos planteados por el abogado Hugo Tomei.

Según fuentes judiciales, los recursos extraordinarios presentados no se dirigían contra sentencias definitivas, ya que las condenas del TOC Nº 1 de Dolores, dictadas en febrero de 2026, continúan en proceso de revisión ante la Suprema Corte bonaerense, que debe resolver otros recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las defensas y los familiares de Báez Sosa.

Además, el tribunal supremo rechazó otro recurso presentado por el abogado Francisco Oneto en nombre de Máximo Thomsen, debido a que no cumplía con los requisitos formales exigidos para su competencia.

El 6 de febrero de 2023, el TOC N° 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves. Estas últimas se refieren a las agresiones que los condenados también cometieron contra los amigos de Báez Sosa, quienes intentaron defenderlo durante la golpiza mortal.

Por su parte, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión por su calidad de partícipes secundarios en el delito. Esta diferencia en las condenas fue impugnada por los padres de Báez Sosa ante la Suprema Corte bonaerense, quienes sostienen que los tres tienen la misma responsabilidad en el crimen que los sentenciados a prisión perpetua.

El recurso presentado por la defensa, a cargo de Tomei, planteaba que se trató de un homicidio en riña o una agresión, cuyas penas oscilan entre dos y seis años de prisión. En cuanto a Lucas Pertossi, quien en diciembre pasado reemplazó a Tomei con el abogado Ignacio Nolfi, su defensa solicitó la nulidad del juicio y un nuevo proceso ante la Corte Suprema nacional, pedido que hoy también fue desestimado, por lo que el caso continuará tramitándose en la justicia bonaerense.