Caso de maltrato animal en Makallé: rescatan seis mascotas

9 de agosto de 2025 Lectores: 14

Autoridades policiales intervinieron este viernes 8 de agosto en un caso de presunto maltrato animal en Makallé, tras la denuncia de una vecina que afirmó haber presenciado la agresión mortal a un gato con un elemento contundente. El hecho, ocurrido el pasado miércoles 6 de agosto, generó repudio en la comunidad local.

Según la denuncia, la testigo escuchó gritos de animales en sufrimiento y observó cómo una persona atacaba a un felino, pudiendo haber utilizado un garrote o martillo. La situación motivó la inmediata comunicación a la comisaría para su intervención.

Este viernes, a las 15:20 horas, y por solicitud de una proteccionista de la localidad, personal de la División Canes de la Policía del Chaco, con apoyo de la Comisaría de Makallé, se trasladó al domicilio señalado. En el lugar se procedió al rescate de cuatro gatos y dos perros, que fueron entregados a la Asociación Protectora de Animales “4 Patitas” de Resistencia para su atención y resguardo.

Fuentes consultadas indicaron que la persona acusada ya habría incurrido en hechos similares en el pasado. El caso continúa bajo investigación, mientras vecinos y organizaciones proteccionistas solicitan que los animales recuperados sean reubicados en hogares seguros.