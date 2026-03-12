Caso Cuadernos: cómo será el traslado de Cristina Kirchner desde su arresto domiciliario hasta Comodoro Py para declarar

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que lleva adelante el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, iniciará la semana próxima las indagatorias de los 86 imputados. La primera de las indagadas será Cristina Kirchner, principal acusada en el expediente sobre hechos de corrupción, el martes 17 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Cómo debe hacer su traslado desde San José 1111? ¿Tiene la posibilidad de declarar desde el departamento en el que cumple su arresto domiciliario?

Acusada como jefa de una asociación ilícita que durante doce años recaudó fondos ilegales, más 204 hechos de cohecho pasivo, Cristina está citada para sentarse en la Sala AMIA de Comodoro Py frente a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, los integrantes del TOF 7 que la juzga por presuntos hechos de corrupción.

En los tribunales de Retiro sostienen que su abogado -Carlos Beraldi-, “puede pedir que la indagatoria se realice desde su domicilio, pero no hay muchos antecedentes de situaciones como esta. La decisión será de los jueces”, explicaron a Clarín.

Sin embargo, en otro TOF explican que una vez que la citación se formuló para ser indagada de manera presencial, “ya se fijó el criterio a aplicar”.

En caso de que, efectivamente, el martes Cristina Kirchner declare en Comodoro Py, deberá comunicar al TOF 2 que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad, porque es el que está haciendo cumplir la detención domiciliaria en el departamento de San José 1111.

Una vez notificada la decisión del traslado de la expresidenta hacia los tribunales federales, el TOF 2 informará a las autoridades judiciales sobre el movimiento, que excederá el radio estipulado para la tobillera electrónica que se colocó a Cristina.

Ese arresto domiciliario está bajo la supervisión de dos áreas: La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica.

Luego de autorizada la salida del departamento del barrio de Monserrat, la expresidenta será “trasladada por sus propios medios, como ocurre con otras personas que cumplen el arresto en sus domicilios”. Es decir, no la irá a buscar el móvil del Servicio Penitenciario Federal.

Será la segunda vez que Cristina Kirchner declarará ante un Tribunal de juicio. La primera fue ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, en el marco del caso Vialidad. En aquella ocasión realizó una larga exposición de carácter político y no aceptó responder preguntas.

Como ocurre en todos los juicios, las personas imputadas tienen derecho a no prestar declaración indagatoria y en función de la estrategia de defensa postergarla para más adelante. Por el momento, sólo la defensa de Claudio Uberti informó que hará uso de esa posibilidad.

Ante ese planteo, el presidente del TOF 7 explicó que aún si no quieren declarar, las personas citadas deberán estar presentes en Comodoro Py.

La resolución de los magistrados fijando el cronograma fue resultado del rechazo a los 55 planteos de nulidad que presentaron las defensas para poner punto final al juicio que comenzó -de manera virtual-, el 6 de noviembre con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Esto es: las maniobras investigadas y los delitos que cometió cada uno de los imputados.

Desde el martes, las indagatorias contarán con una metodología híbrida: quienes fueron citados a declarar deberán estar en la Sala AMIA de Comodoro Py y las demás partes podrán seguir la audiencia de manera virtual.

El listado del próximo martes incluye a Julio De Vido (detenido en el Penal de Ezeiza en cumplimiento de la condena de la Tragedia de Once), Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.