Caso Cosquín: la fiscal confirmó que la nena de 2 años apareció sola y no hay indicios de abuso

La fiscal Silvana Pen, a cargo de la investigación por la desaparición de una nena de 2 años en Cosquín, brindó una conferencia de prensa este miércoles y aseguró que, hasta el momento, “no hay sospechas de abuso” en el caso.



La menor, que había sido intensamente buscada desde el martes tras desaparecer de la puerta de su casa en el barrio San José Obrero, fue encontrada con vida luego de un amplio operativo que incluyó policía, bomberos, drones y perros rastreadores, además de la activación de la Alerta Sofía.

Cómo fue el hallazgo

Según detalló la fiscal, la niña fue encontrada alrededor de las 11:05 de la mañana, cuando efectivos que realizaban rastrillajes la vieron caminando sola entre los pastizales, en una zona cercana a su vivienda.

“La nena apareció sola, no había terceras personas en la escena”, explicó Pen, quien además remarcó que no hay detenidos ni aprehendidos hasta el momento.

La menor fue trasladada en ambulancia al hospital Domingo Funes, donde permanece en observación. Presenta raspaduras leves en las piernas y una lesión en la ceja, además de un cuadro de estrés y somnolencia, producto de la situación vivida.

Un operativo contrarreloj

La desaparición había generado una fuerte conmoción en la zona y derivó en un operativo de gran magnitud. Según las autoridades, participaron más de 250 efectivos de distintas fuerzas, junto con equipos especializados en búsqueda y rescate.

Se utilizaron drones con detección térmica, helicópteros y rastrillajes intensivos en descampados, teniendo en cuenta que la menor estaba descalza y tenía solo dos años.

Un dato que llamó la atención es que el lugar donde fue hallada ya había sido rastrillado previamente, lo que abre interrogantes que aún forman parte de la investigación.

La investigación sigue abierta

La fiscal fue clara al respecto: “No descartamos ninguna hipótesis”, aunque insistió en que no hay elementos que indiquen la intervención de terceros ni un delito de índole sexual.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora destacó el trabajo del operativo y pidió que la Justicia “investigue con profundidad” para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la familia había manifestado sospechas sobre una posible intervención externa, aunque esa versión no fue confirmada por la fiscalía.

Un caso que sigue generando dudas

Aunque el desenlace fue positivo con la aparición con vida de la menor, el caso deja interrogantes abiertos, especialmente por las condiciones en las que fue encontrada y el tiempo que permaneció desaparecida.

La Justicia continuará con las pericias para determinar con precisión qué ocurrió durante las horas en que la niña estuvo desaparecida.