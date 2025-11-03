Caso Cecilia Strzyzowski: la «chica sana» transformada en «hollín» y la agresión con la toma «guillotina» de César Sena

La segunda jornada del juicio oral que se desarrolla en Resistencia contra los miembros del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo una mañana agitada, con llantos y gritos, entre ellos con la declaración de Gloria Romero, mamá de la víctima.

Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, imputado junto a su hijo César y su esposa, Marcela Acuña, finalmente no planteó la nulidad de la declaración como había insinuado el domingo, tras cuestionar una reunión que el fiscal tuvo con Romero en el hotel donde ella se hospeda.

La mujer, que en todo momento tuvo un rosario enrollado en su mano izquierda, se quebró al escuchar nuevamente la voz de su hija cuando se reprodujeron los audios de WhatsApp que intercambiaron antes del supuesto viaje a Ushuaia.

Emerenciano Sena, tapándose el rostro en la audiencia de este lunes 3 de noviembre.

«Ella (Cecilia) odiaba ser piquetera, no quería ponerse la remera roja», contó. Y que cuando estuvo en pareja con César tuvo que borrar todas las publicaciones de su Instagram «porque los Sena le decían que debía dar la imagen de pobre para que la gente se sintiera más cómoda».

Recordó que Cecilia llevaba dos anillos: un cintillo y la alianza. Reconoció por fotos el cintillo y un dije en forma de cruz que le había regalado la hermana. Fue el primer momento en que rompió en llanto.

Dijo que conversaba todo el día con su hija y que César le revisaba el WhatsApp.

Gloria Romero, durante una marcha por justicia. Foto Juano Tesone.

«Si Cecilia hubiera viajado, me hubiera pasado fotos en todo momento » aseguró.

«A mí me pareció bien que se fueran al sur, lejos de la vieja chota», sostuvo en referencia a Marcela Acuña, la mamá de César, respecto de la versión de que ambos viajarían a Ushuaia, lanzada apenas desapareció la joven de 28 años.

Se quebró al volver a escuchar la voz de su hija, lo cual obligó a un cuarto intermedio. Y sostuvo que Marcela era la única que conocía el supuesto trabajo en el sur.

El último video de Cecilia Strzyzowski junto a César Sena

Romero sospecha que muchos mensajes de WhatsApp que recibió no fueron escritos por Cecilia, sino por César, ya que le conocía la forma de expresarse.

También consideró que le pareció muy extraño que Cecilia se mostrara impresionada por la herida de la operación de su perrita «porque a ella le gusta a eso. De chiquita acompañaba a su abuela veterinaria en las operaciones», explicó.

Advirtió que los imputados «transformaron en hollín a una chica sana», al quemar sus restos y triturarlos. «No pueden decir que desapareció porque alguien se le ocurre tenía poder», resaltó.

Marcela Acuña, mamá de César Sena. Foto Pablo Caprarulo.

Para graficar el rechazo de los Sena a la relación, Gloria contó que los jóvenes vivían en un pequeño monoambiente que estaba en la casa de la tía abuela de Cecilia. Y que los Sena rechazaron cederles un departamento.

Uno de los momentos más dramáticos fue cuando Gloria se quebró: «No tengo más vida. Si me pegan un tiro me hacen un favor». Y contó que abandonó Chaco debido a las presiones y amenazas, por lo que en los últimos meses estuvo viviendo en El Bolsón.

«La Justicia tiene que asegurarnos que esto no pase más», agregó.

«Tengo miedo que le pase algo», decía. Ahora está imputado por femicidio.

En otro tramo, recordó que «César había dicho que Marcela era el cerebro de todo y Emerenciano el brazo ejecutor».

Ante una consulta de la co-defensora de Emerenciano Sena, Olga Mongeló, Romero reconoció haberse encontrado con el fiscal coordinador Martín Bogado el domingo. «Yo me quería ir (de Chaco), quería un pasaje», respondió y añadió que el fiscal buscó contenerla en ese momento.

La declaración finalizó con la mamá de Cecilia descompensada. «Sos mujer y defendés a un femicida», le espetó a Mongeló.

La declaración de un ex novio de la víctima

Ronán Amarilla fue novio de Cecilia y después de cortar la relación mantuvo un vínculo de amistad, con constantes charlas por WhatsApp, en los que la joven le transmitía los problemas que enfrentaba en su relación con César y también con su suegra.

Amarilla dijo que entregó esos chats a la Policía tras la desaparición de Cecilia, el 2 de junio de 2023. Reveló que la joven conoció a César a través de Tinder, y que ella no tardó en descubrir mentiras e infidelidades.

La víctima le contó también que su suegra la odiaba y que en todo momento buscaba separarlos.

César Sena, en un torneo de jiu jitsu, junto a su papá, Emerenciano Sena.

A través de las redes sociales, se enteró del casamiento y que a los pocos días César pidió el divorcio. Refirió que Cecilia le contó de una discusión con el hijo del matrimonio piquetero dentro de la camioneta que finalizó con violencia cuando ella quiso bajarse. «Me dijo que le hizo una guillotina», sostuvo.

El hijo de los piqueteros tenía conocimientos de artes marciales.

Y que César tuvo una fuerte discusión con su madre, donde también hubo violencia del joven hacia su propia madre. «Si le levantó la mano a la madre, qué me espera a mí», razonaba Cecilia con su amigo.

Amarilla estaba al tanto del supuesto viaje a Ushuaia, y que era Marcela la que les había conseguido un contrato laboral en el sur.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

«Mi suegra me odiaba, César no sabe qué hacer y yo estoy en el medio» le contó la joven el 6 de octubre de 2022.

Cecilia le decía que no soportaba la violencia y que tenía miedo de recibir una paliza de César.

El 3 de mayo de 2023, pocos días antes del femicidio, Cecilia le comentó a Ronán que estaba «muy triste…pasó algo muy feo entre César y yo. Se arruinó todo,no sé que hacer. Siento que desperdicié dos años de mi vida». Hacía referencia a la guillotina que le había hecho César en medio de una discusión. «Me lastimó», aseguró.

Amarilla dijo que el último contacto fue el 2 de junio. Y que ese día Cecilia le dijo que ya estaba «en CABA». El pedido de regalos de Ronán nunca fue recibido.

Amarilla sostuvo en un momento que le pareció raro que Marcela dejara que su hijo se fuera tan lejos con Cecilia, pero especuló que podría ser porque la relación había mejorado. Y terminó su declaración entre lágrimas.

Qué dijo la terapeuta de Cecilia Strzyzowski

La psicóloga María Álvarez fue terapeuta de Cecilia. Precisó que la tuvo en dos periodos como paciente. La primera, porque la joven quería retomar terapia. Y que en mayo de 2023, volvió y allí ya refirió problemas con su pareja, que tuvo episodios de violencia y que estaban encarando terapia juntos.

En el último encuentro, dio a entender que todavía no había muchos avances en la relación de pareja y que su suegra les había ofrecido el viaje a Ushuaia. Y que no tener datos sobre el trabajo en el sur le generaba mucha ansiedad a Cecilia.

La psicóloga dijo que el 6 de junio Cecilia debía concurrir a una nueva sesión, pero no apareció. «Esperé unos minutos y le mandé un mensaje que nunca respondió «, recordó.