Caso Agostina Vega: quién es Soledad Andreani, la ex de Barrelier detenida por encubrimiento

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas una nueva detención. Se trata de Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, y dueña del Ford Ka en el que, según la acusación, Barrelier trasladó los restos de la menor de 14 años hasta el descampado donde fueron encontrados. Tras conocerse su detención, Andreani se pronunció y se conocieron detalles sobre los cargos que enfrenta.

Apodada «La Gringa», Andreani tiene 43 años y, al igual que su ex pareja, es fanática de Instituto de Córdoba. Fue imputada ayer por encubrimiento agravado, convirtiéndose en la tercera persona arrestada en relación con el caso. Su detención ocurrió dos semanas después del femicidio y nueve días tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

Según la investigación, Andreani era propietaria del vehículo que Barrelier utilizó para trasladar el cuerpo de Agostina tras el crimen. El Ford Ka fue secuestrado días después del hecho, y uno de los puntos que investiga la Justicia es que el auto fue lavado tras haber sido utilizado por el principal acusado.

Andreani había mantenido una relación sentimental con Barrelier durante unos meses, que ella misma describió como “intensos” en una entrevista con Arriba Córdoba. Allí reveló que se distanciaron pocos días antes del femicidio, aunque el lunes 25 de mayo, feriado, él volvió a contactarla para pedirle el auto prestado. Barrelier le habría dicho que necesitaba llevar ropa a un familiar accidentado.

“Nunca me imaginé esto que pasó. La relación fue corta pero intensa. Ahora entiendo el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento y siempre me usó”, declaró en ese momento. Además de Andreani, fue detenido Osvaldo Fassetta, quien vivía en el domicilio de Barrelier, también acusado de encubrimiento agravado.

En diálogo con Clarín, Andreani afirmó que mantuvieron la relación durante cuatro meses y, aunque se separaron días antes del asesinato de Agostina, continuaron en contacto mediante mensajes. Según señaló, el último intercambio con Barrelier fue el viernes previo a la desaparición de la víctima, tras lo cual ella eliminó su número de teléfono. “Nunca hubiera estado con alguien que está en pareja y tiene su mujer. Él me dijo que estaba separado. Nos veíamos todo el tiempo; yo trabajo o estoy con mi familia, pero era sumarlo a mis planes”, sostuvo.

Respecto al préstamo del Ford Ka, Andreani aseguró haberle cedido el vehículo “durante sólo una hora” ese lunes y negó conocer lo ocurrido. Sin embargo, las pericias descubrieron que el auto fue lavado tres veces luego de ser utilizado por Barrelier, lo que podría implicarla en el delito de encubrimiento.

Según sus redes sociales, Andreani comparte la pasión por Instituto y está vinculada al bar Wachitas de Nueva Córdoba, un sitio que también está bajo la lupa en la investigación del caso. Reside en el barrio Yofre y se publicita como parte de la producción local del boliche. En su perfil de Facebook, tenía como frase destacada: “Mira para arriba y agradece porque tienes una vida pese a todo”.

(Foto: Soledad Andreani, tercera detenida por el crimen de Agostina Vega)