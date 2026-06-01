Caso Agostina Vega: la prueba decisiva contra Claudio Barrelier y la falla en el plan criminal

Likes en redes sociales, conversaciones ocasionales y la confianza generada años atrás con la familia fueron el punto de partida para que Claudio Gabriel Barrelier concretara su macabro plan contra Agostina Vega. El hombre de 33 años ya conocía a la adolescente de 14 años, ya que había tenido una relación con su madre, Melisa Heredia.

Barrelier, empleado municipal y socio del club Instituto de Córdoba, utilizó ese vínculo previo para acercarse a la joven. Sin embargo, como dijo Edgar Allan Poe, no existe crimen perfecto. Actualmente, el expediente por el homicidio de Agostina cuenta con pruebas decisivas que complican a Barrelier, quien hasta el momento es el único sospechoso e imputado por el asesinato.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el cuerpo de Agostina fue descuartizado y sus restos fueron encontrados en bolsas en un descampado de 240 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra.

Un vecino que trabaja en un kiosco cercano a la vivienda de Barrelier detalló que este hombre «siempre venía en un estado poco agradable» y que en varias ocasiones cortaba la calle para hacer asados con sus amigos, por lo que «no era bien recibido por sus vecinos».

El sábado 23, Barrelier no fue a su habitual compra de cigarrillos y cervezas; en cambio, esperó a Agostina, quien salió de su casa en el barrio General Mosconi y tomó un remis que la llevó hasta el barrio Cofico, donde Barrelier la esperaba en la intersección de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, pagando el viaje. La adolescente envió un mensaje de audio a sus amigas informando que se iba a ver con Barrelier «para hacerle una sorpresa» a su madre.

Cuando Melisa Heredia notó la ausencia de su hija, intentó comunicarse varias veces por teléfono, pero las llamadas entraron al contestador tras sonar cuatro veces. También le envió mensajes a Barrelier, quien le confirmó haber visto a Agostina, aunque mintió al decir que la joven se había ido con «un noviecito». Ante la preocupación, la familia realizó la denuncia en las primeras horas del domingo.

El remisero que trasladó a Agostina reconoció su foto durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River Plate y se comunicó con la madre, indicando que la dejó en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

Las cámaras de seguridad de un centro odontológico cercano permitieron a la fiscalía corroborar que Agostina caminó junto a Barrelier hacia la casa de este último, ubicada a una cuadra y media del punto donde la dejó el remis. Ambos ingresaron a una vivienda con portón blanco oxidado, donde también estaban la pareja de Barrelier, Marianela, y su hija de 11 años.

Con base en el testimonio del remisero y las imágenes de las cámaras, el martes 26 la fiscalía solicitó la detención de Barrelier, imputándolo por el delito de «privación ilegítima de la libertad calificada», al ser la última persona vista con Agostina. Al día siguiente se llevaron a cabo cerca de 19 allanamientos, incluyendo uno en la casa del sospechoso, y se activó la Alerta Sofía.

En su primera declaración ante la Justicia, Barrelier aseguró que un «joven en un auto rojo» había pasado a buscar a Agostina y que él la había ayudado a encontrarse con ese hombre. Negó que la menor hubiera estado en su casa y afirmó que la joven vista ingresando con él era su hija. Sin embargo, posteriormente se retractó y reconoció que la joven era Agostina. No existen registros de que la adolescente haya salido con vida del domicilio de Barrelier.

La prueba clave que orientó la investigación fueron las imágenes captadas por un domo policial ubicado a unos 400 metros de uno de los accesos al barrio Ampliación Ferreyra. En estas cámaras se observa cómo Barrelier llegó a la zona con un Ford Ka propiedad de su amante, a aproximadamente 17 kilómetros de su vivienda.

La misma cámara que registró a Agostina entrando a la casa de Barrelier mostró al hombre cargando en el vehículo un tacho de 20 litros y varias bolsas negras de consorcio el lunes 25.

Según la reconstrucción de los investigadores, el automóvil ingresó a la zona a las 11:45 y permaneció allí durante media hora. A las 12:15, se lo volvió a registrar cuando abandonaba el lugar donde, posteriormente, se encontraron los restos de Agostina.

Un vecino que participó de la búsqueda informó que un auto negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo y luego encendió una fogata.

Finalmente, este sábado los restos fueron hallados enterrados a poca profundidad, en un pozo cercano a una acequia, cubiertos con tierra. Un perro rastreador indicó el lugar exacto. El cuerpo fue descuartizado y puesto en bolsas, las cuales fueron halladas en el descampado. Este domingo continuaron los rastrillajes en la zona, ya que aún faltan partes del cuerpo de la adolescente.

Paralelamente, durante los controles médicos y psicológicos, se detectaron «ideas y pensamientos suicidas» en Barrelier, quien fue alojado en una celda de la cárcel de Bouwer el martes 26 por la noche. Mientras que los abogados de Gabriel Vega, padre de Agostina, indicaron que el sospechoso había intentado quitarse la vida, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba desestimaron esa versión de manera categórica.

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