Caso Agostina Páez: dudas sobre su regreso a la Argentina y posible juicio en Brasil

La situación judicial de Agostina Páez en Brasil sumó nuevas incertidumbres. Aunque en un primer momento se esperaba que pudiera regresar al país tras un acuerdo con la fiscalía, ahora surgieron versiones que indican un posible cambio en la decisión judicial.



Qué podría cambiar en la causa

[No verificado] Según versiones periodísticas, el juez brasileño habría decidido no aceptar el pedido del fiscal, que contemplaba una resolución con multa económica y trabajos comunitarios.

De confirmarse este escenario, la abogada:

No podría regresar a la Argentina por el momento

Debería continuar el proceso judicial en Brasil

Podría enfrentar un juicio formal por injuria racial

Esto implicaría un giro importante respecto a la expectativa inicial de una resolución rápida.

El origen del caso

La causa se inició en enero en Río de Janeiro, cuando Páez fue denunciada por realizar gestos considerados racistas en un bar de la zona de Ipanema.

El hecho fue registrado en video y derivó en:

Denuncias por discriminación

Medidas cautelares, como la prohibición de salir del país

Intervención de la Justicia brasileña

El rol de la defensa

La abogada defensora, Carla Junqueira, había logrado reducir la gravedad de la acusación en instancias previas, lo que abría la puerta a una resolución alternativa sin prisión.

Sin embargo, este nuevo escenario pone en duda ese avance.

Posible decisión en los próximos días

[No verificado] Las mismas versiones indican que el juez definiría el rumbo del caso en un plazo cercano a los 15 días.

Mientras tanto, Páez deberá permanecer en Brasil a la espera de una resolución que podría:

Confirmar un acuerdo

O avanzar hacia un juicio

Un caso sensible en el contexto brasileño

En Brasil, las causas vinculadas a discriminación racial tienen un tratamiento especialmente riguroso, lo que influye directamente en el desarrollo del proceso.

La situación sigue abierta y su desenlace dependerá de la decisión final del magistrado.