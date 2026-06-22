Casas impresas en 3D: rápido, económico y sostenible en Argentina

La industria de la construcción atraviesa una transformación acelerada impulsada por nuevas tecnologías que buscan reducir tiempos, costos y el impacto ambiental. En este contexto, la impresión 3D aplicada a la arquitectura se posiciona como una de las innovaciones más disruptivas del sector.

El proceso funciona de manera similar a una impresora 3D convencional, pero a escala arquitectónica: una estructura robótica “dibuja” paredes y muros capa por capa hasta completar la vivienda. Según la empresa desarrolladora, esta tecnología permite levantar la estructura básica en menos de 24 horas.

El sistema utiliza grandes impresoras robotizadas que siguen un plano digital y construyen directamente sobre el terreno. Las etapas del proceso incluyen:

– Diseño digital de la vivienda (modelo 3D).

– Preparación del terreno y base estructural.

– Extrusión de mezcla cementicia en capas sucesivas.

– Construcción automática de muros y divisiones internas.

– Finalización de la “obra gris”.

Entre sus características principales destacan la precisión milimétrica en la ejecución, el mínimo uso de mano de obra manual, la reducción de desperdicios de materiales y la capacidad de trabajo continuo sin pausas prolongadas.

Esta tecnología promete cambiar el modelo tradicional de construcción, con beneficios como:

– Edificación de estructuras en 24 a 48 horas.

– Menor costo en materiales durante la etapa inicial.

– Reducción de residuos en obra.

– Mayor velocidad en proyectos de vivienda social.

– Posibilidad de diseños personalizados.

Además, la impresión 3D ya ha sido empleada en proyectos reales de viviendas sociales y desarrollos experimentales en Estados Unidos y América Latina.

En Argentina, esta tecnología comienza a implementarse con proyectos concretos. La Universidad Nacional de La Plata desarrolla iniciativas orientadas a la vivienda social mediante sistemas de impresión con hormigón a gran escala. Entre los avances locales se destacan:

– Construcción de viviendas de hasta 60 m².

– Levantamiento de la estructura principal en 24 a 48 horas.

– Uso de impresoras robotizadas con mezcla cementicia.

– Aplicación en proyectos de vivienda social.

Aunque la impresión 3D en construcción aún está en etapa de expansión y perfeccionamiento, su avance es constante y ha superado la fase experimental para convertirse en una herramienta aplicada en obras reales. Cada proyecto demuestra que tanto los tiempos como los costos pueden reducirse de manera significativa.

No obstante, la adopción masiva dependerá de factores clave como la regulación de los códigos de edificación, la capacitación profesional y la adaptación de los sistemas a distintos contextos urbanos y climáticos. Estos desafíos condicionan el ritmo de crecimiento de la tecnología, que por ahora avanza progresivamente.

Aun así, el potencial de esta innovación es innegable: al combinar automatización, eficiencia y sustentabilidad, abre la puerta a un cambio profundo en la forma de diseñar y construir viviendas en un futuro cercano.