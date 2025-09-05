Carrefour anuncia su retiro de Argentina y pone a la venta sus 690 locales

5 de septiembre de 2025 Lectores: 56

La cadena francesa de supermercados Carrefour confirmó oficialmente su retiro del mercado argentino y inició el proceso de venta de sus 690 locales en el país, valuados en aproximadamente US$ 1.000 millones. La operación afectará a 17.000 empleados y incluye sus dos sucursales en Resistencia.

Principales interesados en la compra

Las negociaciones más avanzadas se mantienen con:

Francisco de Narváez (dueño de Changomás)

Familia Coto (supermercados Coto)

Familia Braun (La Anónima)

Wal-Mart International

Condiciones clave de la venta

El acuerdo incluirá:

Prohibición de uso de la marca Carrefour en Argentina

Asunción de juicios laborales por parte del comprador

Transferencia de 690 sucursales en 22 provincias

Mantenimiento de 17.000 puestos de trabajo

Estrategias de los potenciales compradores

Según fuentes del sector: Coto buscaría expandirse en el interior a través de la red Carrefour Express, La Anónima reforzaría su presencia en grandes superficies, De Narváez ampliaría capacidad de negociación con proveedores, y Wal-Mart vería una oportunidad para su expansión en mercados emergentes.

Contexto internacional

La retirada de Carrefour se produce en el marco de su estrategia global de concentrarse en mercados considerados estratégicos, aprovechando la flexibilización del cepo cambiario para repatriar capitales. Paralelamente, la empresa planea abrir 100 nuevos locales en España antes de fin de año.