Caro Pardíaco cumple 30 en Netflix: cómo será y cuándo se estrena Carísima, la serie que mezcla crisis, humor y delirio

Caro Pardíaco, el emblemático personaje creado por Julián Kartun, trascendió el fenómeno viral para tener su propia serie. Netflix confirmó que Carísima se estrenará el 20 de mayo a nivel global, presentando una propuesta que combina humor, ansiedad y una crisis existencial tan exagerada como real.

La historia comienza justo cuando Caro cumple 30 años. Para cualquiera, una cifra más, pero para ella —ícono post-pop, reina del streaming y obsesionada con la imagen— representa una verdadera catástrofe. Debe organizar la “fiesta más zarpada de su vida”, mantener el personaje que construyó y, a la vez, lidiar con una incómoda sensación de incertidumbre sobre quién es en realidad.

Carísima marca un hito en la plataforma al ser la primera serie corta producida en Argentina, con 10 episodios de apenas 10 minutos cada uno, en formato horizontal. Este diseño pensado para un consumo rápido y dinámico responde a los hábitos actuales de la audiencia. La producción estará a cargo de Labhouse, en asociación con OLGA.

La trama se intensifica durante la cuenta regresiva para la fiesta, cuando aparece Leo, un personaje seductor y psicópata con múltiples personalidades del que Caro se enamora. A partir de ese momento, todo comienza a desordenarse. Entre paranoia, vínculos inusuales y decisiones caóticas, Caro queda atrapada en una espiral donde debe salvar simultáneamente su fiesta, su identidad y su vida.

Este cruce es el corazón de la serie, que juega con el límite entre lo absurdo y lo inquietante, en lo que desde la producción denominan un “thriller ansioso”. No se trata solo de comedia ni de puro drama, sino de una mezcla que refleja fielmente el universo exagerado pero reconocible de Caro.

La protagonista estará acompañada por un elenco integrado por Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

La dirección correrá por cuenta de Nano Garay Santaló y Federico Suárez. El guion fue escrito por Julián Kartun, Julián Lucero, Mariano Rosales y Garay Santaló, con asesoría de Malena Pichot, conformando un equipo que conoce a fondo el universo de Caro.

**El origen de Caro Pardíaco**

El personaje, creado por Julián Kartun, de 42 años, no surgió de forma instantánea. Según reveló en una entrevista con María Laura Santillán, Caro Pardíaco fue una construcción que “progresivamente fue tomando vida”. La idea nació a partir de una observación cotidiana: Kartun comenzó a imitar el modo de hablar de las amigas de su hermana, ese tono adolescente que busca sonar adulto, repleto de muletillas como “o sea” o “digamos”. “Era puro latiguillo pero no había contenido… nace de la boludina”, explicó.

Desde entonces, el personaje fue creciendo hasta consolidarse como una hija de empresarios, dueña de bares, influencer y con una personalidad exagerada. En 2012, Caro se materializó en un sketch de la serie cómica argentina Cualca, presentada por Malena Pichot. Desde sus inicios, fue pensada como una parodia exagerada del mundo influencer y mediático: intensa, contradictoria, obsesionada con la imagen y con un discurso que mezcla autoayuda, ego y delirio.

El tono caótico y la impronta improvisada de Kartun hicieron que rápidamente Caro Pardíaco se convirtiera en uno de los personajes más memorables de Cualca. Con el tiempo, saltó a las redes sociales y al streaming, especialmente en OLGA, donde se consolidó como un fenómeno viral gracias a monólogos y apariciones que conectaron directamente con el público.