Carlos Rubio, interiorista: «El problema de pintar de blanco viene a los seis meses, especialmente si tienes mascotas o niños. Hay alternativas más inteligentes»

Carlos Rubio, interiorista especializado en diseño residencial, advierte sobre un problema frecuente al pintar paredes de blanco: “El problema de pintar de blanco viene a los seis meses, especialmente si tienes mascotas o niños. Hay alternativas más inteligentes”.

Durante años, el blanco en las paredes se asoció con luminosidad, amplitud visual y sensación de orden. Sin embargo, según Rubio, el inconveniente surge con el paso del tiempo debido a marcas, suciedad, roces y desgaste visible en las zonas de mayor tránsito diario.

Este deterioro es especialmente notorio en hogares con niños y mascotas, donde las paredes empiezan a mostrar huellas, rayones, manchas o sectores oscurecidos mucho más rápido que en ambientes con menor circulación.

La crítica de Rubio no está dirigida al color blanco en sí, sino al uso indiscriminado que se le ha dado en el diseño de interiores durante los últimos años. Redes sociales, revistas y departamentos modelo promovieron ambientes completamente blancos —incluyendo paredes, muebles, textiles e incluso pisos en tonos muy claros—. Aunque este estilo funciona bien en fotografías, no siempre es práctico para la vida cotidiana.

Según Rubio, el desgaste se hace visible rápidamente en casas con alta circulación o presencia de mascotas. Las esquinas se marcan, aparecen manchas alrededor de interruptores y algunas superficies pierden uniformidad apenas transcurren unos meses. En cocinas y pasillos, donde el contacto es constante con manos, mochilas, sillas o juguetes, las señales resultan aún más evidentes, incluso cuando se utiliza pintura lavable.

Por este motivo, muchos profesionales recomiendan tonos más resistentes y cálidos, como beige, arena, gris piedra, verde oliva suave o colores tierra, que han ganado popularidad en proyectos residenciales.

Rubio sugiere no optar necesariamente por colores oscuros, sino por tonos neutros que mantienen la luminosidad y disimulan mejor el desgaste diario. Uno de los más utilizados es el greige, una mezcla entre gris y beige que varía según la luz y resiste manchas y marcas pequeñas. Además, combina fácilmente con madera, fibras naturales y textiles claros sin perder sensación de limpieza.

También han crecido en preferencia los tonos arena y piedra, que en departamentos pequeños ayudan a mantener la amplitud visual, pero generan un ambiente menos frío que el blanco puro.

Otro aspecto relevante son las terminaciones: pinturas mate ultralavables y revestimientos texturados comienzan a imponerse, ya que ocultan mejor las imperfecciones y pequeños golpes. En hogares con mascotas, algunos estudios aconsejan evitar el blanco absoluto en las zonas bajas de las paredes, donde las marcas de patas, humedad o roces son mucho más visibles que en colores intermedios.

Este cambio también se observa en cocinas y baños. Después de años de predominio del blanco brillante en muebles, hoy crecen las opciones en madera clara, verde seco, azul grisáceo y tonos arena, aportando calidez y practicidad a estos espacios.