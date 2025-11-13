Carlos Bianco respondió con una ironía la chicana de Diego Santilli: «Por ahí no me puede contestar porque está buscando oficina»

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, respondió irónicamente a la chicana de Diego Santilli por el pedido de reunión que le solicitaron al funcionario nacional.

«Tenía un llamado perdido de Santilli y después apareció esta respuesta, no sé si me quiso llamar y no se pudo comunicar, y después escribió esto», dijo el ministro de Axel Kicillof en diálogo con Argentina 12.

La referencia es al mensaje de Bianco por el pedido formalmente una reunión a Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional «le quitó a los bonaerenses», y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. «Dale Carli, gracias! Tomo nota», respondió Santilli.

«Tampoco tiene oficina, por ahí se está instalando, por ahí está buscando oficinas y no me puede contestar, no sé», ironizó Bianco.

El funcionario bonaerense calificó de «inaudito» que el Poder Ejecutivo nacional no tenga vínculo con la principal provincia del país.

«Hay una discriminación política sobre la Provincia de Buenos Aires. El Presidente se juntó con veinte gobernadores y no con el gobernador (Kicillof), que pidamos una reunión y lo único que hagan es tomar nota…», agregó Bianco.

En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpo

Luego del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia, el mandatario bonaerense pidió en varias ocasiones una reunión con Milei, pero el Presidente respondió negativamente.

Días atrás, Santilli junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron a los gobernadores de San Juan y Córdoba, Marcelo Orrego y Martín Llaryora, para negociar el apoyo al Presupuesto y las reformas en el Congreso.

Ahora, desde la Provincia vuelven a exigir un diálogo con Nación, que por el momento parece imposible.

«Por ahí no tuvo tiempo, no debe ser sencillo para el ministro. Nosotros seguimos esperando una respuesta formal. Yo mandé una nota formal, me tienen que responder formalmente», señaló respecto a Santilli.

Al ser consultado respecto a si la reunión no se concreta, respondió que será el Gobierno quien deba explicarle a los bonaerenses la falta de vínculo.