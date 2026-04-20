Carlos Bianco debió ser operado de urgencia en Barcelona, mientras acompañaba a Kicillof

Durante la gira de Axel Kicillof por España, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, debió ser intervenido de urgencia en Barcelona debido a un cuadro de apendicitis. Aunque aún permanece internado, su estado es estable.

“La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país”, informó Bianco a través de sus redes sociales.

El funcionario detalló que la cirugía se realizó el sábado por la noche, justo cuando tenía previsto regresar a Argentina. Sin embargo, debido al malestar que presentaba, los médicos le recomendaron quedarse y someterse de inmediato a la operación. “Se me sugirió posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en esas condiciones me podía generar una peritonitis durante el vuelo”, explicó en una publicación en X, donde también agradeció los mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Bianco, quien es mano derecha de Kicillof, había llegado a España el jueves como parte de la comitiva que acompaña al gobernador bonaerense en su participación en la Movilización Global Progresista.

El viaje de Kicillof a España

Tras su arribo a España, Axel Kicillof visitó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz. Acompañado por Bianco, también llevó a cabo reuniones con empresarios españoles y argentinos con intereses en ambos lados del Atlántico.

El jueves por la tarde, el gobernador presentó su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en la biblioteca de El Ateneo de Madrid. Al día siguiente, participó en un debate titulado “Acción progresista y multilateralismo en un mundo fragmentado: relaciones Unión Europea-América Latina en tiempos de disrupción”, dentro de la Movilización Global Progresista (MGP), evento organizado por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista.

El encuentro, que tuvo como anfitrión al presidente español Pedro Sánchez, contó con la presencia de los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En Barcelona, Kicillof también mantuvo encuentros con Gustavo Petro y con el ex mandatario chileno Gabriel Boric.

Aunque el viaje fue interpretado como parte de una posible candidatura nacional para el próximo año, el gobernador negó esas especulaciones desde su llegada a Europa. “No estoy recorriendo España como candidato”, afirmó en declaraciones a Clarín apenas pisó Madrid.