Caputo ratificó el rumbo económico y aseguró que continuará la baja de la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este miércoles el programa económico del Gobierno y aseguró que en los próximos meses “deberíamos ver un proceso de desinflación sostenido”, al exponer ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF.



El titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en la evolución de los precios y sostuvo que la tendencia a la baja “va a continuar”, aunque reconoció que la recuperación de la confianza será clave para consolidar ese proceso.

“La desinflación va a continuar”

Durante su exposición, Caputo explicó que el Gobierno logró avances en la estabilización, pero señaló que la dinámica inflacionaria también depende de factores vinculados a la confianza.

“La inflación va a converger a los niveles que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”, afirmó.

En ese sentido, indicó que si bien el Estado puede controlar variables como la oferta monetaria, la demanda de dinero depende de la confianza del público, que —según dijo— fue afectada por episodios de inestabilidad en el pasado.

Equilibrio fiscal y política monetaria

El ministro remarcó que el eje del programa económico seguirá basado en tres pilares:

Equilibrio fiscal

Política monetaria prudente

Generación de condiciones para atraer inversiones

Según explicó, estos factores serán determinantes para recomponer la demanda de pesos y consolidar la estabilidad económica.

Sin deuda en los mercados internacionales

Uno de los puntos más contundentes de su discurso fue la confirmación de que Argentina no saldrá a los mercados internacionales de deuda.

“No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos”, aseguró Caputo, quien destacó que el Gobierno prioriza financiamiento más barato y ya tiene cubiertos los próximos vencimientos de capital.

En ese marco, precisó que el país cuenta con recursos para afrontar compromisos por alrededor de 9.000 millones de dólares correspondientes a los próximos años.

Críticas al kirchnerismo y a empresarios

Caputo también lanzó críticas al kirchnerismo y a ciertos sectores empresariales, al señalar que el principal obstáculo actual no es solo económico.

“En Argentina hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de la gente que con la economía”, afirmó, y atribuyó esa desconfianza a las políticas de gestiones anteriores.

Relación con el FMI

Por último, el ministro destacó el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó como “muy positivo”.

“La relación es excelente, se generó mucha confianza y hoy es un placer trabajar con el Fondo”, sostuvo, en medio de las negociaciones por la revisión del acuerdo vigente.

Expectativa oficial

Las declaraciones de Caputo se dan en un contexto clave para la economía argentina, con el foco puesto en la evolución de la inflación, la estabilidad cambiaria y la recuperación de la actividad.

Desde el Gobierno confían en que, con estas medidas, la desaceleración de precios se consolide en los próximos meses.