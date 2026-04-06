Caputo minimizó la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación: «No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral»

Luis Caputo se pronunció este domingo sobre la polémica generada por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios nacionales, varios de ellos bajo su órbita, que desató una denuncia judicial para investigar las condiciones en que fueron aprobados. Lejos de mostrarse preocupado, el ministro de Economía afirmó que «no hay nada ilegal y mucho menos inmoral».

En una entrevista en LN+, Caputo fue consultado sobre los préstamos hipotecarios otorgados a integrantes de su cartera. Según informó Clarín, entre los funcionarios que accedieron a estos créditos se encuentran miembros del equipo económico. Los préstamos más elevados corresponden a Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central (BCRA), y Felipe Núñez, asesor del ministro y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Ambos créditos fueron otorgados por un monto aproximado de 350 mil dólares al momento de la adjudicación. Inchauspe recibió un préstamo de 510 millones de pesos en diciembre pasado, mientras que Núñez accedió a uno por 373 millones en febrero del año pasado. Asimismo, Federico Furiase, secretario de Finanzas y colaborador de Caputo, cuenta con un crédito hipotecario por 376 millones de pesos.

«No hay nada ilegal y mucho menos inmoral. No hay absolutamente nada. Encuentro patético que colegas tuyos presenten esto como si se estuviera cometiendo un delito», respondió Caputo al periodista Luis Majul durante la entrevista.

El ministro sostuvo que es «absolutamente lógico y normal» que un funcionario público tome un crédito hipotecario, ya que perciben su salario en el Banco Nación y pueden acceder a sus líneas de crédito. Añadió que «es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer» y recomendó que más funcionarios accedan a estos préstamos.

Caputo explicó que alentó a quienes lo rodean, desde funcionarios hasta amigos, a tomar créditos hipotecarios porque representa «una oportunidad única». Destacó que fomentar el crédito hipotecario es beneficioso para el país, ya que es «un motor de reactivación fenomenal» y constituye «la mayor justicia social». Asimismo, aconsejó aprovechar el momento actual para acceder a estos créditos, ya que anticipa que el valor de las propiedades aumentará: «Apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock y las propiedades no han subido tanto».

Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó el viernes una denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de estos créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza. Frade señaló la importancia de determinar «si los fondos de los ahorristas se están usando para pagar favores políticos» y pidió que la Justicia actúe con urgencia y sin influencias.

En la denuncia, la diputada detalló que algunos de los funcionarios beneficiados incluyen a Juan Pablo Carreira, director de las milicias digitales y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito de 113 millones de pesos; Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA, con 510 millones; Felipe Núñez, director del BICE, con un préstamo por la misma suma; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 376 millones; Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con un crédito de 309 millones; y los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio (340 millones en julio de 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

Caputo aclaró que, de los 27 mil créditos hipotecarios otorgados por el banco, los asignados a funcionarios públicos representan apenas el 0,2%.

En relación con la polémica, el ministro también se refirió a la salida de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien gestionó un préstamo hipotecario por casi 420 millones de pesos ante el Banco Nación. La ministra Sandra Pettovello desplazó a Massaccesi tras conocerse la situación a través de un listado difundido en redes sociales, supuestamente sin que el funcionario consultara previamente sobre la conveniencia de tomar el crédito.

Caputo relató que la ministra Pettovello se comunicó con él para aclarar que no tuvo participación en el otorgamiento de ese préstamo y que cuenta con otros créditos, pero que no incurrió en ninguna irregularidad.

Tras su salida, Massaccesi defendió su gestión, asegurando que no cometió «ningún acto ajeno a la ley» y que la solicitud del crédito fue realizada de manera «completamente transparente». Además, lamentó «el desenlace intempestivo de esta situación».