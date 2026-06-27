Capturaron al principal sospechoso del crimen de Natalia Villalba, la modelo encontrada muerta en una valija: lo arrestaron en el aeropuerto de Quito

Matthew Ashley Foster-Smith, principal sospechoso del brutal asesinato de Natalia Villalba Angarita, la modelo colombiana de 36 años hallada sin vida dentro de una valija en un apartamento de Bogotá, fue arrestado justo antes de abordar un vuelo con destino al Reino Unido. El médico británico de 46 años fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la detención a través de un mensaje en la red social X, donde explicó el trabajo conjunto de las autoridades y adelantó que se encuentran gestionando la extradición de Foster-Smith a Colombia.

La policía de Bogotá, la Interpol, los servicios migratorios de Ecuador y la policía británica de Dorset colaboraron para localizar al sospechoso. En las horas previas a su captura, Foster-Smith había negado cualquier implicación en el crimen en declaraciones al diario británico The Sun, a pesar de sus perturbadores antecedentes penales.

“Una vez emitida la orden de captura por un juez de la República y activada la circular roja para su captura internacional, se desplegó una operación que culminó exitosamente en el aeropuerto de Quito gracias al esfuerzo de Interpol Ecuador”, explicó Galán.

La Fiscalía General de la Nación informó que, tras concretarse la entrega a las autoridades colombianas, Foster-Smith será imputado por femicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En Colombia, el delito de femicidio agravado conlleva una pena de prisión de entre 40 y 50 años.

Horas antes de su detención, Foster-Smith afirmó a The Sun que no había participado en el crimen y aseguró: “Estaba viendo el partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un bar, así que no fui yo. Después del partido fui al centro comercial, di una vuelta, me compré un helado y volví más tarde para los siguientes partidos”. Sin embargo, el mismo medio advirtió inconsistencias en su coartada, ya que el asesinato ocurrió entre las 11:30 y las 17:30 del 18 de junio, día en que las cámaras de seguridad lo captaron en la zona de lavandería del edificio.

Además, Foster-Smith inicialmente negó haber abandonado Colombia, pero luego reconoció que se encontraba en Quito, a punto de tomar un vuelo hacia el Reino Unido. “Huí tras recibir amenazas de muerte de pandilleros locales por una deuda”, dijo antes de ser esposado por la policía ecuatoriana.

La víctima, Natalia Villalba, modelo y diseñadora gráfica originaria de Cúcuta, fue encontrada en una valija gris en un apartamento de alquiler temporal ubicado en el exclusivo barrio Chicó, al norte de Bogotá. El macabro hallazgo lo realizó una empleada doméstica el lunes 22 de junio, al ir a limpiar el lugar, encontrando la valija bajo la ducha del inmueble.

Villalba se había alojado en el apartamento 702 del edificio Morph desde el 3 de junio y tenía previsto dejarlo el 21 del mismo mes. El jueves 18 de junio dejó de responder las llamadas de su madre y amigas, lo que encendió las alertas.

Según la reconstrucción de la Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Foster-Smith ingresó al apartamento mientras la víctima estaba sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte, y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en la maleta. Además, alteró la escena del crimen y abandonó el país, llevándose incluso el celular de Villalba.

Los investigadores continúan analizando rastros y huellas dactilares para establecer el mecanismo exacto del homicidio y fortalecer el material probatorio.

Foster-Smith tiene antecedentes penales en el Reino Unido. En 2020 fue condenado a 18 meses de prisión por acosar a una expareja y publicar pornografía de venganza en internet, y en 2023 fue sentenciado a dos años y dos meses por acosar a otra mujer. Uno de sus amigos alertó a la policía de Dorset sobre sus mensajes agresivos y amenazas hacia las dos víctimas.

Tras cumplir su segunda condena, Foster-Smith incumplió su compromiso con las autoridades británicas de presentarse periódicamente y, en circunstancias aún bajo investigación, tomó un vuelo desde Londres hacia Bogotá.