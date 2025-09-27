Capturan en Bolivia al narco prófugo por triple femicidio en Varela

27 de septiembre de 2025 Lectores: 5

FLORENCIO VARELA – Lázaro Víctor Sotacuro, el narco boliviano sindicado como uno de los responsables del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fue detenido esta noche en Villazón, Bolivia. Se convierte en el quinto imputado apresado por el femicidio ocurrido hace una semana.

Sotacuro, propietario de uno de los vehículos utilizados en el hecho, logró abandonar Argentina tras la orden de detención emitida en su contra. Cruzó la frontera por La Quiaca (Jujuy) y fue capturado en territorio boliviano, según confirmaron el gobernador jujeño Carlos Sadir y funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Las autoridades argentinas ya agilizan los trámites de extradición para que Sotacuro enfrente la justicia por su presunta participación en el crimen que conmocionó al país. El imputado integraría una red de narcotráfico vinculada a las víctimas, según la línea investigativa principal.

Operativo binacional

La captura fue resultado de la coordinación entre fuerzas de seguridad de ambos países. El gobernador Sadir destacó la «efectiva colaboración» que permitió localizar al prófugo apenas 48 horas después de su huida. Con esta detención, ya son cinco los imputados en custodia por el triple femicidio, mientras la investigación avanza en determinar las responsabilidades exactas de cada uno.