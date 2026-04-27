Capturan a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho en el CJNG

Audias Flores Silva, alias «El Jardinero» y presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», fue detenido en Nayarit. Esta captura fue anunciada el 27 de abril por Omar García Harfuch, quien destacó que Flores Silva es buscado tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, con fines de extradición.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. La detención se logró gracias a operativos de la Secretaría de Marina (Semar).

“El Jardinero” es considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de sus comandantes regionales, con presencia en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, según investigaciones estadounidenses. La Agencia para el Control de Drogas (DEA) le atribuye diversos alias, entre ellos «Comandante», «Gabriel Raigosa Plascencia», «El Bravo 2», «Audi» y «Mata Jefes».

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en abril de 2021, señalándolo como responsable de controlar laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina y otras drogas ilícitas en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Además, supervisaba pistas clandestinas, avionetas, vehículos de carga y unidades de pasajeros utilizados para el traslado de cocaína, heroína y otras sustancias provenientes de Centroamérica hacia México, las cuales luego eran distribuidas en diferentes estados de Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Flores Silva también coordinaba a un número significativo de efectivos vinculados con actos de violencia contra agentes de seguridad y grupos rivales. Se le considera cercano a “El Mencho” y un pilar fundamental dentro de la estructura del CJNG.

El 13 de agosto de 2020, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Audias Flores Silva por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína con destino a Estados Unidos, además de portar y poseer un arma de fuego en relación con delitos de drogas.

Esta detención se produce semanas después del operativo en Jalisco que culminó con la muerte de “El Mencho”, líder histórico del llamado “cártel de las cuatro letras”.