Capitanich en Makallé Digital: “El 26 de octubre será un punto de inflexión”

Makallé, 9 de septiembre – En una extensa entrevista con Makallé Digital, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Milton Capitanich, analizó la coyuntura política nacional, criticó la gestión de Javier Milei y delineó propuestas de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Triunfo en Buenos Aires y proyección nacional Capitanich celebró el resultado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, al que calificó como la victoria más contundente en 42 años de democracia . Destacó la conducción de Axel Kicillof y la unidad dentro del espacio como factores decisivos. “Es un preludio de lo que ocurrirá el 26 de octubre. La unidad en la diversidad es nuestra fortaleza”.

Duras críticas al gobierno nacional El exgobernador chaqueño apuntó contra la gestión de Javier Milei, señalando que carece de programa, equipo y partido , y que la derrota electoral de La Libertad Avanza afecta la credibilidad y confianza de los mercados . Para Capitanich, el modelo económico actual “profundiza la recesión, la pérdida de derechos y la crisis social”, con un impacto directo en jubilados, pensionados, docentes y trabajadores estatales.

Propuestas y defensa de derechos sociales El candidato reivindicó políticas implementadas durante sus gestiones, como la Asignación Universal por Hijo, las pensiones no contributivas y la moratoria previsional, cuestionando los recortes aplicados por la actual administración. “Hoy le quitan la comida de la boca a los más pobres. Representamos a jubilados, pensionados y trabajadores que vieron reducidos sus ingresos”.

Chaco y la boleta única Capitanich resaltó la importancia de una victoria en la provincia para aportar senadores al bloque nacional. Además, explicó con detalle el uso de la boleta única de papel, que debutará en las elecciones de octubre, destacando la necesidad de “hacer docencia con la ciudadanía”.

Educación, obras y reclamos locales Consultado sobre los docentes y la suspensión de la cláusula gatillo, atribuyó la medida a la “pésima administración fiscal” del gobierno provincial. Comparó con sus gestiones, donde aseguró haber garantizado superávit, ampliación de infraestructura escolar y programas de fortalecimiento educativo. En el plano local, recordó obras inconclusas en Makallé, como el polideportivo y la Escuela N° 947, y afirmó que la recesión afecta directamente a la falta de inversión pública.