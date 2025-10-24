Capitanich cerró campaña de Fuerza Patria ante 5 mil personas: “Este domingo es la Patria o Milei”

24 de octubre de 2025 Lectores: 35

Llamamiento a la victoria y críticas al oficialismo

Capitanich, en un discurso enérgico, convocó a diversos sectores: “Vamos con la fuerza de los jóvenes, de los trabajadores, de los docentes, de las personas con discapacidad, de los empresarios, de las pymes, de los desocupados y de los productores. Vamos a lograr una contundente victoria”.

El candidato llamó a votar “con la celeste y blanca en el corazón” para frenar el “modelo libertario de saqueo y entrega de la patria”, que, según señaló, encarnan Javier Milei y Leandro Zdero. Afirmó tajante: “Este domingo es la Patria o Milei, y vamos a empezar a cambiar el rumbo”.

El exgobernador también solicitó el “voto útil” y “el voto con el bolsillo”, que, a su criterio, definirá los comicios. Dedicó un párrafo al actual mandatario provincial, al que acusó: “El que ganó en 2023 se arrodilló y traicionó a su pueblo. Hoy somete al hambre y la humillación a nuestra provincia”.

Propuestas y definición peronista

Capitanich aseguró que Fuerza Patria cuenta con “más de 100 propuestas legislativas” para el Congreso, y defendió una Argentina “productiva, del trabajo, el desarrollo y las oportunidades”. Instó a definir la lucha peronista en base a tres pilares: “la independencia económica, la justicia social, la soberanía política y la grandeza de la Nación”.

El cierre contó con la presencia de todos los candidatos de la lista: Magda Ayala, Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel ‘Juanchi’ García, Luisina Lita, Rodrigo Ocampo, Juan Manuel Pedrini, María Laura Zacarías, Héctor Pruncini y Patricia Lezcano.

El descontento se expresará en las urnas

Capitanich concluyó señalando que el “82% de los chaqueños está peor que antes” y que “siete de cada diez ya no están dispuestos a seguir soportando ajustes interminables”. El mensaje de ese descontento, sostuvo, “se va a hacer valer en las urnas este domingo”. La información proporcionada no incluye detalles sobre si la lista en cuestión es a nivel nacional o provincial dentro de la categoría senadores/diputados.