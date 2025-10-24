Capitanich cerró campaña de Fuerza Patria ante 5 mil personas: “Este domingo es la Patria o Milei”

Fuerza Patria cerró su campaña electoral este jueves por la noche en el Club Central Norte de Resistencia, Chaco, ante una multitud estimada en más de cinco mil personas. El candidato a senador nacional, **Jorge Milton Capitanich**, encabezó el acto, llamando a «llenar las urnas de votos contra el modelo libertario», polarizando la elección de este domingo.

Llamamiento a la victoria y críticas al oficialismo

Capitanich, en un discurso enérgico, convocó a diversos sectores: “Vamos con la fuerza de los jóvenes, de los trabajadores, de los docentes, de las personas con discapacidad, de los empresarios, de las pymes, de los desocupados y de los productores. Vamos a lograr una contundente victoria”.

El candidato llamó a votar “con la celeste y blanca en el corazón” para frenar el “modelo libertario de saqueo y entrega de la patria”, que, según señaló, encarnan Javier Milei y Leandro Zdero. Afirmó tajante: “Este domingo es la Patria o Milei, y vamos a empezar a cambiar el rumbo”.

El exgobernador también solicitó el “voto útil” y “el voto con el bolsillo”, que, a su criterio, definirá los comicios. Dedicó un párrafo al actual mandatario provincial, al que acusó: “El que ganó en 2023 se arrodilló y traicionó a su pueblo. Hoy somete al hambre y la humillación a nuestra provincia”.

Propuestas y definición peronista

Capitanich aseguró que Fuerza Patria cuenta con “más de 100 propuestas legislativas” para el Congreso, y defendió una Argentina “productiva, del trabajo, el desarrollo y las oportunidades”. Instó a definir la lucha peronista en base a tres pilares: “la independencia económica, la justicia social, la soberanía política y la grandeza de la Nación”.

El cierre contó con la presencia de todos los candidatos de la lista: Magda Ayala, Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel ‘Juanchi’ García, Luisina Lita, Rodrigo Ocampo, Juan Manuel Pedrini, María Laura Zacarías, Héctor Pruncini y Patricia Lezcano.

El descontento se expresará en las urnas

Capitanich concluyó señalando que el “82% de los chaqueños está peor que antes” y que “siete de cada diez ya no están dispuestos a seguir soportando ajustes interminables”. El mensaje de ese descontento, sostuvo, “se va a hacer valer en las urnas este domingo”. La información proporcionada no incluye detalles sobre si la lista en cuestión es a nivel nacional o provincial dentro de la categoría senadores/diputados.

 

